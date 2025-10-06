自由電子報
娛樂 最新消息

花蓮淹水「仍堅持辦國慶活動」 賈永婕：讓全世界看到團結的台灣

〔記者侯家瑜／台北報導〕花蓮光復地區嚴重淹水，許多「鏟子超人」自發搭車投入救災，成為台灣最美風景。而台北101董事長賈永婕日前特地點亮大樓外牆，致敬這群默默付出的英雄，感動無數網友。隨著國慶日將至，她也宣布將舉辦「台北101首次無人機×煙火共演」，結合科技與煙火，打造前所未有的國慶夜景盛典。消息一出，有人批評：「花蓮都這樣了，還要辦活動？」對此，她強硬回應：「我只有四個字，堅定不移！」

賈永婕宣布將舉辦「台北101首次無人機×煙火共演」。（翻攝自臉書）

賈永婕今在中秋節發文，分享本週國慶日盛會細節，同時強調：「災區需要救援，國家也需要運轉、持續前進。每個人堅守崗位，才是對台灣最深的愛。」她表示，國慶煙火要讓全世界看到團結的台灣，「無論經歷什麼，我們依然會發光。」

她也公布觀賞資訊：「演出將於10月10日晚間10點登場，最佳觀賞地點在台北市政府前市民廣場與國父紀念館。提醒民眾注意交通管制與封路時段，準備一同見證這場最溫暖的光輝時刻。」

點圖放大body

