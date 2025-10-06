楊繡惠半夜常驚醒 真實原因感動大批粉絲

楊繡惠（左）希望能讓父母開心過生活。（翻攝自楊繡惠臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕88歲台灣「阿西」楊坤灶有「喜劇泰斗」稱號，因年事已高淡出螢光幕前，今年1月傳出送醫，他女兒、資深女星楊繡惠在醫院開直播向外界報平安，透露父親病況「所幸身體無礙，心臟也沒有問題」，事後回想起前一日父親身體嚴重不適的情景，楊繡惠邊泛淚地說心急到快哭出來，「我真的急了，真的很擔心！」

楊繡惠前天在臉書透露和綜藝節目到嘉義阿里山奮起湖拍攝，抬頭一看居然有她和父親的簽名木屐，「簽名是在2011年，現在已經2025年10月，相隔14年了」，嘆說爸爸已經慢慢老化當中，希望可以留住跟父親的所有美好時光。

她說，在父親慢慢遲緩的日子哩，怎樣能讓爸爸每天都過得開心，這是她每天絞盡腦汁的功課，透露自己半夜驚醒理由：「我要檢查爸爸媽媽睡得是否安好，明天要帶他們吃什麼他們愛吃的午餐，這就是我想讓他們這輩子沒有遺憾的晚年。」笑說自己頭髮也繼續因為每天為他們打造的每一天而頭髮斑白，「爸媽我希望你們可以陪我久一點，辛苦我願意！」

