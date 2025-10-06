巴黎時裝周驚險二連發！池昌旭遭粉絲強吻 保全零反應挨轟

池昌旭遭粉絲強吻。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男神池昌旭日前受邀前往巴黎時裝周，卻在兩天內遭遇兩次女粉絲「突襲強吻」，畫面曝光後引發各界譁然，安保疏失也遭到網友猛批。

根據外媒報導，池昌旭3日在巴黎替苦候多時的粉絲簽名時，一名女性突然上前勾住他脖子，試圖親他的臉頰，身旁保鑣卻未即時阻止。隔天在秀場外，又有外籍女粉絲突然撲向他，想親吻臉頰；他立刻側身閃避，但疑似仍被擦到嘴角。

從現場影片可見，池昌旭雖保持微笑、維持專業態度，但多次露出明顯的尷尬與為難表情。粉絲看了心疼痛批：「這不是親近，是騷擾」、「保鑣完全在放空」、「如果對方不是想親，是想攻擊怎麼辦？」

不少人也質疑主辦單位輕忽安保風險，紛紛呼籲應加強人員配置、拉出安全距離、設置護欄等保護措施，避免再有藝人受到驚嚇。目前經紀公司尚未針對事件做出回應。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

