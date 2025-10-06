自由電子報
娛樂 最新消息

（影音）館長身體亮紅燈 486先生麻辣開金口

館長（右）近日在直播自曝健康亮紅燈，486先生（左）火速提出個人看法。（翻攝自臉書、Youtube）館長（右）近日在直播自曝健康亮紅燈，486先生（左）火速提出個人看法。（翻攝自臉書、Youtube）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「館長」陳之漢近日在直播自曝胃部與自律神經失調持續惡化，未來將減少直播頻率。對此，向來不吝對館長提出建言的團購電商名人「486先生」陳延昶也馬上開金口。

486先生霸氣表示，如果說誰最懂館長，他應該也算的上一個。透過發文，486先生要大家不用擔心，「他（指館長）絕對死不了，而且就算他死了，他的嘴還是不會停。」接著又補一槍：「他現在已經沒招，所以賣窮，希望大家可憐他同情他，跟他買東西，讓他賺錢。」

館長日前在直播中，透露近期頻繁往返醫院進行胃部與血液檢查，稱因身體狀況不佳導致長期失眠，偶爾會伴隨著頭暈和胸悶，並表示胃出現問題，「我不能不吃飯，但吃飯就不舒服，睡覺也一直打嗝，心臟跳動.....睡覺都睡不好，睡起來都在晃，看東西都模糊、很暈，再這樣嘔下去，我有一天真的會暴斃而亡。」

他表示這輩子沒有像這陣子這樣頻繁進出醫院，坦言幾乎每週都要去醫院，而每次只要講話者情緒一上來，就會不停地打嗝，「這樣對身體真的很傷。」強調接下來會暫時休息調養，找出身體真正病因。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

