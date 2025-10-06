（影音）館長認罹怪病憂暴斃而亡 突宣布暫別粉絲

館長直播面露憂愁。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日在直播自曝胃部與自律神經失調持續惡化，未來將減少直播頻率。

直播中，館長表示近期頻繁往返醫院進行胃部與血液檢查，透露因身體狀況不佳導致長期失眠，偶爾會伴隨著頭暈和胸悶，並表示胃出現問題，「我不能不吃飯，但吃飯就不舒服，睡覺也一直打嗝，心臟跳動.....睡覺都睡不好，睡起來都在晃，看東西都模糊、很暈，再這樣嘔下去，我有一天真的會暴斃而亡。」

請繼續往下閱讀...

他表示這輩子沒有像這陣子這樣頻繁進出醫院，坦言幾乎每週都要去醫院，而每次只要講話者情緒一上來，就會不停地打嗝，「這樣對身體真的很傷。」強調接下來會暫時休息調養，找出身體真正病因。

館長感嘆近年與政治壓力、事業經營、輿論爭議長期對抗導致身心俱疲，醫師懷疑他與壓力及睡眠不足有關；並說自己血液過於濃稠，曾花1.5個月藉著有氧運動，但成效不佳，近期因胃部出現問題才全身大體檢。

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

