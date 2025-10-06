何如芸微波爐初體驗 放這物.....一轉身砰砰巨響

中秋佳節曬美照，何如芸加碼奉送自己的生活日常小白癡。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸活到50幾歲從未用過微波爐，卻知道裡面不能放雞蛋、整罐可樂，以及未開封食品，日前初次使用，因為放了這一物，一轉身微波爐立馬發出砰砰巨響。

今（6）日是一年一度中秋佳節，何如芸曬美照也自抖糗事，她說家裡一直沒有微波爐，只有鑄鐵鍋、烤箱、咖啡機、熱水瓶，連電鍋也沒有，幾個月前朋友送她一台微波爐，開箱之後放著連插頭都沒插，昨看見冷凍庫滿滿蛋黃酥，心血來潮想說微波爐初體驗。

請繼續往下閱讀...

結果，何如芸才一轉身，後面砰砰巨響，連忙問胞妹：「妳知道蛋黃酥不能放微波爐嗎？」胞妹緊張回：「啊？誰說的？」原來胞妹也不知道，何如芸趕緊又問26歲的助理，對方說：「對呀！裡面包覆著的能量會爆炸，要切開才行！」

原來，何如芸白活了30年，但她還是狐疑問：「蛋黃肉包記得可以，都是蛋黃，憑什麼？憑什麼？」最後，她將微波爐擦拭了半小時，然後，再次冰藏。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法