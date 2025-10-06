此生不當中國人！ 主播王顯瑜報新聞挺台灣

王顯瑜近日播報新聞，原本站在中國（上圖），他火速跑到台灣（下圖），並說：「此生不當中國人。」（紅圈處）影片被瘋傳。（翻攝自Threads）

〔記者林南谷／台北報導〕今年7月，鏡電視主播王顯瑜播報新聞質疑民眾黨主席黃國昌發言，他批黃「在記者會說的每句話都垃圾到極點」引發議論，對此，王顯瑜火速發文道歉，電視台也嚴正告誡。

王顯瑜事後挺身在社群發文為自己行為止血，並積極配合電視台及面對後續調查，同時感謝觀眾對鏡新聞以及對他監督指教，他負責任態度獲得高度評價，近日，王顯瑜再成話題焦點，一段他在播新聞片段被瘋傳。

他在播報中，直接從中國走到台灣並霸喊：「站過來。」（紅圈處）這一幕被大批觀眾激讚。（翻攝自Threads）

在Threads瘋傳影片，王顯瑜在鏡新聞「全球聊天室」分析美中印太防衛據點，畫面出現中國、台灣地圖，他無巧不巧站在中國位置，沒想到王顯瑜趕緊從中國走到台灣並說：「站過來，此生不當中國人。」

今年7月，王顯瑜在播報時加入個人意見引發討論，他的聲量也因此急竄升。（翻攝自臉書）

影片曝光後，民進黨立委王定宇大讚王顯瑜這段播報，除分析地緣政治和區域安全之外，竟然還可以展現台灣絕大多數人的心聲，「摸喇ㄚ兼洗褲，真厲害！」曾與王顯瑜任職三立新聞台當同事的民進黨立委林楚茵也發文激讚：「此生不當中國人～～馬上跑回台灣，深感認同！」

