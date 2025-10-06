自由電子報
娛樂 最新消息

寶寶性別揭曉！愛雅愣住2秒 好友狂喊：再生一個！

女星張艾亞近日舉辦性別揭曉派對。（翻攝IG）女星張艾亞近日舉辦性別揭曉派對。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「愛雅」張艾亞近日舉辦性別揭曉派對，原本期待生女兒的她，在戳破氣球後，現場飄出藍色紙花，確定將迎接男寶寶。她當下微微癟嘴、表情複雜，賓客則立刻起鬨喊：「再生一個！」氣氛熱鬧。好友們也紛紛搶當乾爸乾媽，放話要包大紅包寵愛，可說寶寶還沒出生就備受祝福。

派對上飄出藍色紙花，確定將迎接男寶寶。（翻攝IG）派對上飄出藍色紙花，確定將迎接男寶寶。（翻攝IG）

她曾透露，懷孕前兩個月狀況較不穩定，加上工作行程不間斷，身心壓力都不小，經常脹氣、身體不適，但也慶幸現在逐漸步上軌道。

派對影片中，她笑說第一個指出「鼻子變大」的人是曾莞婷，正懷女兒的劉品言也觀察她肚型「跟自己不太一樣」。加上她肚子偏尖，讓不少人根據「都市傳說」早就猜是男生。

劉品言表示張艾亞孕肚「跟自己不太一樣」。（翻攝IG）劉品言表示張艾亞孕肚「跟自己不太一樣」。（翻攝IG）

雖然結果與她原本的想像不同，但她也迅速調整心情，在社群上感性寫下心情：「原以為會迎來一位小女孩，想像著綁髮、穿裙子、畫畫，一起說悄悄話的模樣。當那顆藍色氣球緩緩升起，我忽然懂了——你是我們身邊的小樹苗，終會長成自己最美的模樣。從今以後，軟肋多了一個，盔甲也硬了幾分。親愛的兒子，世界很大，幸福很小，有你，正剛好。」

