娛樂 歐美

「泰」強了！泰勒絲再度稱霸北美票房冠軍 《星夢人生：發片派對》強勢攻頂

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后泰勒絲再度稱霸大銀幕票房！她的《星夢人生：發片派對》（暫譯：The Official Release Party of a Showgirl）上週末（10月3至5日）以3300萬美金（約台幣10.04億元）在北美強勢奪冠！北美以外的海外市場也進帳1300萬美金（約台幣3.95億元），全球票房高達4600萬美金（約台幣13.99億元）。

《星夢人生：發片派對》既不是演唱會電影，也非紀錄片，而是一場與泰勒絲新專輯《星夢人生》同步推出的特別宣傳活動，89分鐘的放映內容包含多支音樂錄影帶、幕後花絮與新歌歌詞影像，壓軸則是由她親自執導、全球首播的《The Fate of Ophelia》MV。

泰勒絲以《星夢人生：發片派對》再度稱霸北美票房冠軍。（環球音樂提供）

這也是泰勒絲在全球以爆滿的演唱會征服體育場之後，再度證明她同樣能在大銀幕上稱霸。同時也是她繼2023年自資製作、與美國連鎖影城AMC合作發行的「時代巡迴」演唱會電影《TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR》後，再度登上票房冠軍，而《TAYLOR SWIFT THE ERAS TOUR》至今仍是影史最賣座演唱會電影。

此次《星夢人生：發片派對》同樣由AMC聯手Variance Films負責北美發行，在CinemaScore獲得「A+」超好評價。該片幾乎沒有其他宣傳，光靠泰勒絲的驚人的社群威力就創下亮眼成績，對於一個僅限定上映3天、被稱為「電影體驗」的活動來說，成績可謂驚人。

泰勒絲為了保密煞費苦心，直到最後一刻才揭曉（雖然仍被媒體提前爆出）。她於9月19日在社群媒體宣布，將於10月3日至5日舉辦限定放映活動，並於當日12點12分開放預購票，票價為12美金，全部呼應她長年對「12」的喜好，而且《歌舞女孩》也是她第12張錄音室專輯。不過大型影廳版本票價更高，占開片票房的28%。

電影顧問公司Franchise Entertainment Research負責人大衛A葛羅斯表示：「這世界上沒有任何一位音樂人能做到這件事。」AMC執行長亞當亞倫則說：「我代表AMC戲院及整個院線產業，向泰勒絲致上最誠摯的感謝。她為專輯首發加入電影元素的構想，堪稱一次徹底的勝利。」

