娛樂 日韓

（專訪）都是9年偶像！朴栖含曝路雲暖舉 一句話讓他忘不了

朴栖含（左起）、辛叡恩、路雲因演出《濁流之爭》培養出好感情。（Disney+提供）朴栖含（左起）、辛叡恩、路雲因演出《濁流之爭》培養出好感情。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北－首爾連線報導〕Disney+古裝韓劇《濁流之爭》由路雲、辛叡恩、朴栖含及朴智煥演出，4人接受本報專訪，路雲透露拍攝過程實在太辛苦，多虧朴智煥的冰淇淋療癒了他的心。朴栖含則感謝路雲的鼓勵，讓他永遠忘不了。

朴栖含（左）、路雲在《濁流之爭》中有精彩對手戲。（Disney+提供）朴栖含（左）、路雲在《濁流之爭》中有精彩對手戲。（Disney+提供）

《濁流之爭》故事背景設定在沒有法律約束的朝鮮王朝時期，路雲飾演的張是律隱藏自己的過去成為當地黑幫，他受訪形容，這是一個「不能被叫名字的人」，無家可歸，不屬於任何地方，是一個很孤獨的人。辛叡恩飾演聰慧且正義的崔恩，以「過濾」形容自己的角色，「我們的劇名叫《濁流》，就像能把混濁的水過濾一般，且相較於其他角色，我的妝容和服裝沒有那麼誇張激烈，較為整潔，這也是我選擇過濾的原因。」

朴栖含在《濁流之爭》中首度挑戰古裝劇演出，下了不少工夫。（Disney+提供）朴栖含在《濁流之爭》中首度挑戰古裝劇演出，下了不少工夫。（Disney+提供）

提到妝容，路雲、朴智煥在前幾集飾演為五斗米折腰的勞工，不但披頭散髮，更有些邋遢，甚至還要在大太陽底下搬重物。路雲坦言：「說不辛苦是騙人的，不過片場的氛圍，讓我們很享受這樣的挑戰，多虧有這樣的能量以及默契，我們才能拍出這樣讓人驕傲且具有成就感的作品。」朴智煥也稱相當辛苦，從演員到劇組工作人員都一樣，更笑說「感覺連小草都在受苦」，不過他認為，越是困難，觀眾就會越喜歡的。

朴智煥形容在《濁流之爭》中的角色就像是個「蟲」。（Disney+提供）朴智煥形容在《濁流之爭》中的角色就像是個「蟲」。（Disney+提供）

路雲分享，有一次在大熱天下拍攝時，朴智煥要大家休息10分鐘，請所有人吃冰淇淋，如今回想起，路雲仍相當感動：「在那個大熱天之下吃的冰淇淋，那個味道，我到現在都沒有忘記，冰淇淋讚！」

路雲在《濁流之爭》中，把自己搞得像流浪貓。（Disney+提供）路雲在《濁流之爭》中，把自己搞得像流浪貓。（Disney+提供）

朴栖含因演出BL劇《語意錯誤》走紅，但此前他是男子團體KNK的成員，和路雲出身的SF9同樣在2016年就出道，這次兩人一起在戲劇上合作，朴栖含透露路雲也給了他不少鼓勵。朴栖含在劇中飾演夢想成為正直軍官的鄭天，他回憶起，在開拍第一天的動作戲收工後，與路雲一起去超商買了啤酒，「我們一邊聊天一邊看日出，那一刻的空氣、氣味及景色，我一輩子都忘不了，而路雲那時候跟我說了一句話，我永遠記得『沒有人比你更了解鄭天』。」這一句話，讓朴栖含至今仍印象深刻。據悉，這是朴栖含首度演出古裝劇，且給自己壓力很大，還努力學習騎馬等技術，十分努力。

辛叡恩在《濁流之爭》中是位亂世下的女豪傑。（Disney+提供）辛叡恩在《濁流之爭》中是位亂世下的女豪傑。（Disney+提供）

為了張是律一角，路雲特別減重，「我希望我能像街上的流浪貓一樣，看起來營養不良，也不會有精壯的肌肉線條，而是看起來比較消瘦、在勞動的感覺，所以我調整飲食和運動，不是要練出健美的體態，而是符合那時帶的勞工感。」

最後，辛叡恩表示，先前《濁流之爭》在釜山影展放映時，看到自己的作品登上大銀幕，觀眾非常激動的反應，讓她相當開心，「哇我們做到了，那份喜越是難以言喻的，那瞬間我一輩子都忘不了，好希望大家快點看到劇啊！」《濁流之爭》已在Disney+上線。

