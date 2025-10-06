故宮套餐超難吃還貴得要死？秀智新劇又被批辱華

南韓「國民初戀」裴秀智和男神金宇彬主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」，也陷入「辱華」風暴！（翻攝自Netflix）

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼全智賢、林潤娥陷入疑似「辱華」風波後，南韓「國民初戀」裴秀智和男神金宇彬主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」3日上架後，也隨即陷入「辱華」風暴！

南韓「國民初戀」裴秀智主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」，也陷入「辱華」風暴。（取自微博）

中國「網易」等平台發文指稱，「許願吧，精靈」出現大量辱華情節，而且極其突兀。該劇主要語言是韓語和阿拉伯語，但劇中的反派阿拉伯人只要一幹壞事就突然說中文，非常刻意且不懷好意，很難說它不是故意抹黑中國形象。

請繼續往下閱讀...

除了阿拉伯反派說中文的情節外，劇中「故宮套餐超難吃，還貴得要死」的台詞也招惹爭議，有網友認為這是明顯地嘲諷中餐。

不過，也有網友認為，這段內容說的是韓語，指的是「古宮」而非故宮，古宮也就是南韓的餐館，純粹是中文字幕打錯引發的歧義。

文章批評，韓劇韓星辱華不是1天2天，而讓網友憤怒的還是接了韓劇宣傳的營銷號（指在網路平台上以行銷為名的特定資訊發布者），瘋狂宣傳推廣，直接招惹反感。而且這些營銷號無視辱華內容，當有網友留言要求提供說明辱華情節，營銷號直接封鎖刪除網友的評論，試圖以噤聲方式淡化辱華輿情。

文章又指秀智是演繹辱華劇的「慣犯」，迄今累積已經有3部，其他2部分別是韓劇「安娜」和電影「白頭山」。在2022年播出的「安娜」中，有1幕提及假手錶來自中國，對員工外派上海的情節也存有貶低和發配的意味，因而引發中國網友不滿，呼籲抵制。

「白頭山」則是指長白山，中國網友指控韓國人將長白山「佔為己有」，劇情更直接抹黑中國，聲稱長白山火山爆發只有韓國人出面治理解決和安排，還刻意安排中國人說「空氣真差」的情節。

看到如此離譜的劇情，文章說，不少網友吐槽，韓劇似乎離開辱華就演不下去了，編劇像是接了辱華任務般，莫名其妙發瘋。文章聲稱，辱華不是生意，韓星一而再再而三地辱華，連基本的國與國之間的禮儀和尊重都沒有，「說明他們這是徹底不演了。那麼中國市場也自然不歡迎，少來行銷少來活動！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法