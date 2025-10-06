自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

故宮套餐超難吃還貴得要死？秀智新劇又被批辱華

南韓「國民初戀」裴秀智和男神金宇彬主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」，也陷入「辱華」風暴！（翻攝自Netflix）南韓「國民初戀」裴秀智和男神金宇彬主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」，也陷入「辱華」風暴！（翻攝自Netflix）

〔國際新聞中心／綜合報導〕繼全智賢、林潤娥陷入疑似「辱華」風波後，南韓「國民初戀」裴秀智和男神金宇彬主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」3日上架後，也隨即陷入「辱華」風暴！

南韓「國民初戀」裴秀智主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」，也陷入「辱華」風暴。（取自微博）南韓「國民初戀」裴秀智主演的Netflix韓劇「許願吧，精靈」，也陷入「辱華」風暴。（取自微博）

中國「網易」等平台發文指稱，「許願吧，精靈」出現大量辱華情節，而且極其突兀。該劇主要語言是韓語和阿拉伯語，但劇中的反派阿拉伯人只要一幹壞事就突然說中文，非常刻意且不懷好意，很難說它不是故意抹黑中國形象。

除了阿拉伯反派說中文的情節外，劇中「故宮套餐超難吃，還貴得要死」的台詞也招惹爭議，有網友認為這是明顯地嘲諷中餐。

不過，也有網友認為，這段內容說的是韓語，指的是「古宮」而非故宮，古宮也就是南韓的餐館，純粹是中文字幕打錯引發的歧義。

文章批評，韓劇韓星辱華不是1天2天，而讓網友憤怒的還是接了韓劇宣傳的營銷號（指在網路平台上以行銷為名的特定資訊發布者），瘋狂宣傳推廣，直接招惹反感。而且這些營銷號無視辱華內容，當有網友留言要求提供說明辱華情節，營銷號直接封鎖刪除網友的評論，試圖以噤聲方式淡化辱華輿情。

文章又指秀智是演繹辱華劇的「慣犯」，迄今累積已經有3部，其他2部分別是韓劇「安娜」和電影「白頭山」。在2022年播出的「安娜」中，有1幕提及假手錶來自中國，對員工外派上海的情節也存有貶低和發配的意味，因而引發中國網友不滿，呼籲抵制。

「白頭山」則是指長白山，中國網友指控韓國人將長白山「佔為己有」，劇情更直接抹黑中國，聲稱長白山火山爆發只有韓國人出面治理解決和安排，還刻意安排中國人說「空氣真差」的情節。

看到如此離譜的劇情，文章說，不少網友吐槽，韓劇似乎離開辱華就演不下去了，編劇像是接了辱華任務般，莫名其妙發瘋。文章聲稱，辱華不是生意，韓星一而再再而三地辱華，連基本的國與國之間的禮儀和尊重都沒有，「說明他們這是徹底不演了。那麼中國市場也自然不歡迎，少來行銷少來活動！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中