地獄梗！五月天唱完犀利趴急著去收家家手機 「不用謝政府」風波後首表態

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天領軍的「超犀利趴14」昨（5日）晚在高雄巨蛋落幕，但五月天唱完粉絲依舊不肯離去，頻頻呼喊五月天，希望團員能再登台加碼安可，影片在社群流傳，看到這畫面，主唱阿信特別留言回應：「謝謝大家的熱情與愛（但我們得趕快回去把家家手機收起來）。」

五月天唱完犀利趴，台下歌迷仍不肯離去。（相信音樂提供）

看到阿信這個回應，昨晚有在犀利趴現場的粉絲都笑翻了，未在現場的網友則好奇，為何家家「躺著也中槍」？阿信為何說要收她的手機？其實，這個玩笑梗，全因為日前花蓮光復發生災害時，家家失言提到「不用感謝政府的任何回應」，甚至提到「相信音樂沒有黨團與派系」，讓不少網友抨擊她，她也在上月底的個人演唱會上致歉。

家家發生失言風波，被吐槽手機要被沒收。（相信音樂提供）

昨晚在超犀利趴演出時，五月天開放歌迷點歌，巧的是，一位男粉絲自稱也叫「家家」想點歌，怪獸說：「好巧，我們剛好也認識一個人叫家家。」五月天抓到機會玩起「家家梗」，這也是家家失言風波後，五月天首度就此事件「表態」，阿信和這位「家家」歌迷開玩笑說：「今天有喝酒嗎？下次喝醉了不要在Threads上亂寫東西。」又說：「下次喝醉的時候，麻煩姊姊手機沒收。」似乎都覺得，當時家家可能是喝醉了，才會在社群上出現失言發文。昨晚看到阿信說急著要去收家家手機，網友直呼太地獄梗了，不少人說笑到肚子痛。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

