娛樂 電視

于朦朧死因成謎！八點檔女星揭潛規則黑幕 「一個巴掌拍不響」藏驚人真相

〔記者李紹綾／台北報導〕中國男星于朦朧身亡，由於死因眾說紛紜，外界對中國演藝圈的潛規則以及「他並非意外墜樓」的說法議論紛紛。台灣女星徐千京曾與于朦朧合作短劇，日前出席民視新八點檔《豆腐媽媽》開鏡記者會，聊起潛規則話題，認為一個巴掌拍不響，都是演員自己的選擇，「不會強迫，但如果你願意，得到的東西非常多」。

徐千京（左）曾與于朦朧（右）合作拍戲。（翻攝自徐千京臉書）徐千京（左）曾與于朦朧（右）合作拍戲。（翻攝自徐千京臉書）

徐千京曾與于朦朧合作旅遊網劇《世界辣麼大》，兩人2016年隨劇組赴日本拍攝，她說：「很多場次都跟他搭檔，合作過程中他很親切，大家年紀相仿，玩得很愉快。他很陽光、貼心，明明已經小有名氣，卻完全沒架子、沒有距離感。因為在中國有些大牌演員拍完戲就離開，是沒辦法親近的，但他會和大家玩在一起。」

談及于朦朧的死訊，徐千京坦言第一時間難以置信，「看到報導還以為是假新聞」。對於外界質疑事件疑點重重，她語氣保守：「可能還是要交給司法調查。」但她也承認，中國演藝圈確實存在不少潛規則。

徐千京（左）曾與于朦朧（右）合作拍戲。（翻攝自徐千京臉書）徐千京（左）曾與于朦朧（右）合作拍戲。（翻攝自徐千京臉書）

徐千京回憶當年在中國拍戲，曾被導演以「試戲」為由邀請進房間，「在外地拍戲，演員都是一人一間房，有時導演會說要對明天的戲，我就會說好，但我房門一定打開」，她笑說自己常用「裝傻」化解尷尬，「他們點到為止，其實你給他台階下，他也不會太超過」，但她也直言：「我聽過很多進去就關門的。」

徐千京強調，潛規則這種事「一個巴掌拍不響」，若真的不願意，對方也不會硬來，「大家都是點到為止，懂得禮貌、圓融拒絕，也要給對方台階。如果你願意，得到的東西非常多，但沒人會強迫」。她當時在中國發展沒有經紀人，全靠自己和劇組談戲，遇到被暗示潛規則時，她一聽就明白，直接開門見山說：「我覺得這沒什麼，不就是男女關係嗎？我們都懂，但這角色太小，不值得。」對方立刻道歉，態度還變得超客氣。

徐千京出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）徐千京出席《豆腐媽媽》開鏡記者會。（民視提供）

徐千京分享，自己在中國發展3年，拍了2、30部戲，每次被約飯局或是應酬局，都會找理由推掉，坦言：「我在那邊沒什麼朋友，因為每次約我都說不行，所以最後大家也不揪我，圈內可能也傳開了。」她說，中國劇組找演員，偏好「好用、事少、態度好、不遲到」的人，還要是「懂事的演員」，她解釋，若有人給她戲拍、待遇比預期好，殺青後她會回饋片酬的10%到20%給對方，並說：「謝謝你的照顧，希望以後還有合作機會。」

徐千京直言，潛規則不只存在於男女之間，「很多其實是男生對男生」，聽到于朦朧被傳可能因此受害，她難掩驚訝：「怎麼會用強迫的？」

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

