娛樂 最新消息

不只捐500萬 五月天中秋前率萬人唱《倔強》為花蓮災民打氣

五月天和歌迷一起高唱《倔強》，為花蓮災區民眾打氣。（相信音樂提供）五月天和歌迷一起高唱《倔強》，為花蓮災區民眾打氣。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕月圓人團圓，但今年中秋節對於花蓮光復鄉重災區民眾來說可能無法有好心情過節，之前五月天與唱片公司共同捐出500萬幫助花蓮救災，今（5日）晚五月天在高雄巨蛋「超犀利趴14」壓軸演出，點歌時段雖然笑笑鬧鬧，但其中一環節很感人，有歌迷說：「我要點《倔強》，獻給花蓮光復鄉的人。」五月天也率萬人齊唱這首勵志歌曲，獻給花蓮人。

聽到歌迷點歌，阿信說：「天啊，我們本來想拒絕你的點歌的。」怪獸則說：「這個出發點就是沒有辦法拒絕。」阿信說：「那我們為全花蓮的人唱。」全場歌迷一起和五月天大合唱《倔強》，場面感人。阿信感性說：「很難點得比他好。」

現場安靜一下子後，阿信接著談到：「平復下心情，其實有時候覺得自己沒什麼用，一般的生命是陽光空氣水，但都市住久了，每天都是陽光冷氣水，跟我們在一起的兄弟姊妹，遭受到這麼大的衝擊，說真的，我們一直都沒有做什麼。謝謝你點這首歌，覺得自己好像能夠跟大家分享一點那樣子的心情跟感動，所以平復一下心情。說好今天80%的開心，感動可能不小心就超過了百分之百。」

