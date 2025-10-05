五月天鼓動粉絲退高鐵票退住宿 阿信約西子灣看日出遭糾正

五月天繼續在超犀利趴壓軸演出，曲目都是台語歌。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕中秋節來臨前，今（5日）晚五月天繼續在高雄巨蛋「超犀利趴14」壓軸演出，獻唱《叫我第一名》、《麥來亂》等全台語歌單，吉他手石頭雖然缺席，但團員還是一直拿他當話題，開玩笑說石頭不在，大家不能太嗨，還說歌迷今天看完演出回家後在社群的hashtag要標註「沒那麼開心」。

由於這兩天五月天在犀利趴的演出歌單中，很多都是平常較少唱的，因此阿信今晚提到：「我必須要說，這兩天都是五月天演唱會現在很少唱的喔，我先聲明，我可能會凸槌，可以嗎？」怪獸吐嘈他：「我覺得你太謙虛了，不是可能，『可能』拿掉，請你有自信一點。」其實是笑阿信一定會凸槌。

阿信則談到：「因為5個人都有可能會錯，請把你的紙跟筆拿出來，我們說真的，我們先約好，用正字標記來畫，今天錯一首就加一首，好不好？高鐵票都可以先退了，因為沒有要讓你們回台北。」冠佑加碼：「不只要他們退高鐵票，凸槌的程度，你們今天的飯店都退了。」阿信逗歌迷：「不用回去睡了，你們碰不到床，明天一起去西子灣看日出。」沒想到當場被怪獸糾正：「沒有，那邊沒有日出，你的意思是說太陽打西邊出來了。」

