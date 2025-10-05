自由電子報
娛樂 最新消息

Loco脫衣露肌全場嗨炸 感情喊話台粉：謝謝你們選擇我

Loco展現超強的饒舌功力。（D-SHOW提供）Loco展現超強的饒舌功力。（D-SHOW提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國饒舌歌手Loco昨天（4日）於台北華山Legacy舉行亞洲巡迴演唱會，以台北作為海外首站正式啟程，吸引滿場粉絲熱情應援。這場演出是Loco出道以來首度以個人身分舉辦的SOLO巡演，從開場到安可，氣氛一路高漲，現場更驚喜邀請特別嘉賓Karencici登台合唱，瞬間將全場氣氛推向最高潮。

Loco身旁的巨型公仔為「SCRAPY」。（D-SHOW提供）Loco身旁的巨型公仔為「SCRAPY」。（D-SHOW提供）

演出一開場，舞台上的巨型公仔「SCRAPY」登場，搭配DJ的震撼節奏，Loco帥氣現身，以人氣代表作《Eh Freestyle》、《Dam》、《Radio》、《Matcha High》等歌曲揭開序幕，全場尖叫聲不斷。隨後他以中文向觀眾問候：「大家好，我是Loco！歡迎大家來我人生第一場個人巡迴演唱會，而且第一個城市就是台北。大家都知道，初體驗是最難忘的，希望你們也跟我一樣不要忘記今晚。」一句話讓全場再次陷入熱烈歡呼。

Loco感謝粉絲選擇來看他。（D-SHOW提供）Loco感謝粉絲選擇來看他。（D-SHOW提供）

接下來，他帶來《Random Summer Night》、《Somebody！》、《Too Much》、《Don’t》、《Say Yes》、《OPPA》等膾炙人口的作品，歌迷全場大合唱，展現出台北場獨有的熱度與感染力。Loco也在台上感性表示：「聽說今天有很多場活動，謝謝你們選擇來我的演唱會！這次帶著SCRAPY和DJ一起來台北，下次我會更成功地帶整個樂團來，讓大家看到更多有趣的表演。」

Karencici（右）驚喜現身與Loco合體。（讀者提供）Karencici（右）驚喜現身與Loco合體。（讀者提供）

演出中段，Loco特別安排氛圍轉換的音樂舞台，以多首情感濃厚的作品營造專屬他的音樂世界。當觀眾沉浸其中時，舞台燈光一轉，特別嘉賓Karencici震撼登場，與Loco合唱《R&B Girl》，讓全場陷入沸騰。Loco感謝Karencici熱情相挺，笑說：「因為我真的太熱愛音樂了，邀請Karencici一起，希望未來有機會好好向她道謝。」

隨後Loco幽默補充：「原本Karencici演出的時候，我可以趁機去換衣服，但沒想到兩首歌變成一首，所以我還沒準備好就被推出來了，這樣應該也沒關係吧？」自然真誠的模樣讓全場笑聲與尖叫聲交織不斷。

Loco曬出好身材。（讀者提供）Loco曬出好身材。（讀者提供）

演唱會進入尾聲時，Loco以重節奏曲目《119》、《TTFU》掀起最後一波高潮。唱到《BOSS》時，他率性脫下上衣，展現平時就有在健身的結實胸肌與腹肌，還開玩笑說：「今天就是為了台北的你們脫的！」全場瞬間陷入瘋狂。

Loco聽著粉絲的歌聲相當滿足。（D-SHOW提供）Loco聽著粉絲的歌聲相當滿足。（D-SHOW提供）

在觀眾熱烈的安可聲中，Loco再次回到舞台，演唱《Still》、《I Need Your Love》等經典作品，並與粉絲一同記錄這個難忘夜晚。他感性表示：「今天真的很開心，謝謝你們的愛，我會記得今晚的每一刻。」寵粉的他因為不捨離開舞台，更加碼演唱多首歌單以外的曲目，並走下台與粉絲近距離互動，全場近40首歌曲，誠意滿滿，為這場充滿驚喜與感動的演出劃下完美句點。

