娛樂 最新消息

TEEN TOP噴香水撩台粉 壽星天地慶15周年：最棒生日禮物

TEEN TOP表演《Clap》，默契、實力依舊。（網銀國際影視提供）TEEN TOP表演《Clap》，默契、實力依舊。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國男團TEEN TOP慶祝出道15週年，帶著全新專輯《Just 15, Just Teen Top》回歸，今天（5日）於新莊Zepp New Taipei合體舉辦演唱會，一開場就帶來新專輯主打曲《Cherry Pie》令粉絲瞬間瘋狂，經典神曲《Clap》、《No more perfume on you》旋律響起，再現最強刀群舞，成熟俐落且充滿活力的舞台表現，粉絲們高聲應援，掀起一波高潮。整場演出超過30首歌曲，敬業程度超乎想像。

TEEN TOP舉辦15週年演唱會展現超高誠意，演唱超過30首歌曲。（網銀國際影視提供）TEEN TOP舉辦15週年演唱會展現超高誠意，演唱超過30首歌曲。（網銀國際影視提供）

在演唱會上，成員Niel和創造頻頻撩粉：「很抱歉我噴了香水，因為感覺大家聞到我們身上香香的比較好。」引起粉絲騷動尖叫。開場TEEN TOP卯足全力勁歌熱舞，天地爆料演唱《No more perfume on you》時，Niel激動到衣服炸開，Niel則爆料天地在化妝間看著鏡子說：「今天我很性感喔？」天地反駁是說自己可愛，造型師還回應他流汗後就會變性感了。

Ricky在預錄影片中玩遊戲成績墊底，輸家懲罰要以第三人稱加上語助詞「GYUU」發言，創造說如果是在台灣可以改說「咩」，Ricky馬上現學現賣說「我愛你咩」、「開心咩」讓粉絲笑翻，成員之間互動看出好感情。

TEEN TOP成員創造（左起）、Niel、天地及Ricky勁歌熱舞，全場嗨翻。（網銀國際影視提供）TEEN TOP成員創造（左起）、Niel、天地及Ricky勁歌熱舞，全場嗨翻。（網銀國際影視提供）

作為二代團中的青春代表，TEEN TOP全員穿上一身高貴氣質、宛如王子般的正裝，也有黑紅色系帥氣皮革造型，第三套則是男孩感丹寧打扮，現場輪番唱跳《Warning sign》、《Love is》等歌曲，以及情感飽滿細膩的《To You 2020》、《Confusing》、《Please》、《What's problem》、《ANGEL》等等，真的是滿滿的回憶殺。新專輯中的歌曲《Umbrella》、《Ce chaos》、《I wanna love 2025》，和近年作品《Your Man》、《Hweek》，時而散發如同豔陽高照的清爽魅力，時而又展現性感成熟的樣貌，TEEN TOP成員各自將15年來的經驗累積一次給忠實粉絲們。

今天演唱會日期恰好是成員天地生日，對成員們來說更別具意義，創造、Ricky、Niel特別為天地準備生日蛋糕驚喜，在全場大合照時，還演戲假裝要請攝影師拍照，接著就推蛋糕出來，開始為天地唱生日快樂歌，壽星天地認為，能和每位成員共度值得紀念的15週年並推出新專輯，看到現場粉絲一樣給予熱情應援，是最棒的生日禮物。

TEEN TOP唱完嗨歌《Crazy》後，為兩位幸運粉絲圓夢，開放隨機點歌演唱，粉絲感動不已，最後壓軸安可歌《Rocking》，TEEN TOP表示將繼續努力以團體身分活躍，只要Angel開心，就會繼續為Angel唱跳下去，演唱會完美落幕，為15年歷程寫下精彩一頁。

