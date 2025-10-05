自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

費玉清斷腿跟粉絲借錢開刀？ 婦人誤信詐團遭騙上千萬

詐騙集團利用費玉清名義向婦人行騙詐得千萬元。（資料照，寬宏提供）詐騙集團利用費玉清名義向婦人行騙詐得千萬元。（資料照，寬宏提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已經從歌壇引退5年的「小哥」費玉清禍從天上來，一名7旬婦人加入自稱費玉清粉絲創立的臉書社團，因為經常按讚成為詐騙集團目標，更以費玉清名義傳送「在日本斷腿受傷」假消息，輔以AI技術生成假照片，竟然順利詐得上千萬元。費玉清經紀人亦出面嚴正說明費玉清自出道以來從未開設任何社群帳號或粉絲專頁，望粉絲勿信詐騙集團謊言。

詐騙集團以費玉清名義假稱自己在日本斷腿受傷，急需金錢協助開刀，婦人從今年2月起陸續匯了1千多萬，最後才發現自己上當遭詐。

費玉清經紀人嚴正說明：費玉清自出道以來從未開設任何社群帳號或粉絲專頁，望粉絲勿信詐騙集團謊言。（資料照，寬宏提供）費玉清經紀人嚴正說明：費玉清自出道以來從未開設任何社群帳號或粉絲專頁，望粉絲勿信詐騙集團謊言。（資料照，寬宏提供）

根據《東森新聞》報導，詐騙集團先在臉書上成立「費玉清粉絲團」並經營帳號，婦人因喜愛費玉清，除頻繁按讚之外，也會留言互動。沒想到詐團鎖定她為目標傳送私訊，還附上AI生成的照片，只見畫面中是費玉清腿上纏滿繃帶、坐在輪椅上的照片，就連護理人員也偽造得維妙維肖。

婦人表示詐團剛開始說手術費需350萬，之後又謊稱二次開刀、資助孤兒院不斷欺騙婦人多次匯款，為了取信婦人，詐騙集團甚至還製作了「孤兒院感謝卡」並與孩童合影，故婦人深信不疑，直到她為了匯款給詐騙集團向親友借貸時，說出「幫小哥救急」才被發現有異並勸她報案。得知自己遭詐騙集團當成肥羊宰的婦人，事後難以接受真相。

費玉清經紀人除聲明小哥自出道以來從未開設任何社群帳號或粉絲專業外，也提醒所有以「費玉清」名義聯繫粉絲的帳號，全部都是詐騙，請務必提高警覺。

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中