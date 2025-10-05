費玉清斷腿跟粉絲借錢開刀？ 婦人誤信詐團遭騙上千萬

詐騙集團利用費玉清名義向婦人行騙詐得千萬元。（資料照，寬宏提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已經從歌壇引退5年的「小哥」費玉清禍從天上來，一名7旬婦人加入自稱費玉清粉絲創立的臉書社團，因為經常按讚成為詐騙集團目標，更以費玉清名義傳送「在日本斷腿受傷」假消息，輔以AI技術生成假照片，竟然順利詐得上千萬元。費玉清經紀人亦出面嚴正說明費玉清自出道以來從未開設任何社群帳號或粉絲專頁，望粉絲勿信詐騙集團謊言。

詐騙集團以費玉清名義假稱自己在日本斷腿受傷，急需金錢協助開刀，婦人從今年2月起陸續匯了1千多萬，最後才發現自己上當遭詐。

根據《東森新聞》報導，詐騙集團先在臉書上成立「費玉清粉絲團」並經營帳號，婦人因喜愛費玉清，除頻繁按讚之外，也會留言互動。沒想到詐團鎖定她為目標傳送私訊，還附上AI生成的照片，只見畫面中是費玉清腿上纏滿繃帶、坐在輪椅上的照片，就連護理人員也偽造得維妙維肖。

婦人表示詐團剛開始說手術費需350萬，之後又謊稱二次開刀、資助孤兒院不斷欺騙婦人多次匯款，為了取信婦人，詐騙集團甚至還製作了「孤兒院感謝卡」並與孩童合影，故婦人深信不疑，直到她為了匯款給詐騙集團向親友借貸時，說出「幫小哥救急」才被發現有異並勸她報案。得知自己遭詐騙集團當成肥羊宰的婦人，事後難以接受真相。

費玉清經紀人除聲明小哥自出道以來從未開設任何社群帳號或粉絲專業外，也提醒所有以「費玉清」名義聯繫粉絲的帳號，全部都是詐騙，請務必提高警覺。

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

