趙露思《許我耀眼》對著鏡頭卸妝 素顏被網友讚爆

〔娛樂頻道／綜合報導〕由中國人氣女星趙露思和陳偉霆主演的都市愛情劇《許我耀眼》在Netflix上線後，連日霸榜台灣收視第一名，趙露思飾演的女主角許妍在婚姻謊言徹底破滅後，於主播休息室卸妝的這一場戲，她的「素顏」引發粉絲的熱烈討論，不但被網友讚爆趙露思素顏出鏡的勇氣，也大讚趙露思是素顏最美的女星。

趙露思在《許我耀眼》中的卸妝戲讓觀眾印象深刻。（翻攝自網路）

趙露思在都市愛情劇《許我耀眼》中詮釋從小被父母冷落，缺乏愛的女主角「許妍」，為了留住第一個愛她、願意把她擺在第一位的人，也就是陳偉霆飾演的男主角「沈皓明」，沒想到當她不惜說謊嫁給了陳偉霆之後，費盡心思當陳偉霆的賢內助，討好陳偉霆的家人，幫助他和事業夥伴合作後，發現她和陳偉霆各有所隱瞞。原來這一場婚姻竟是利益的結合。老公陳偉霆告訴她，從知道她欺騙他的那一天起，他就不可能愛她，讓她從幸福的雲端跌落下來。

由於許妍渴望愛的情緒起伏很大，讓粉絲追劇之餘，也隨著許妍的情緒起起伏伏，盛讚趙露思的演技更上一層樓，好幾場都演的非常好，尤其是她在主播休息室卸妝的戲，更是引發全網轟動熱議。

趙露思在《許我耀眼》中的卸妝戲，卸下的不僅是妝容，更是角色的偽裝與盔甲。（翻攝自網路）

趙露思在鏡頭前從眼妝到口紅的卸妝過程，將角色在極度崩潰下「脂粉融化後的狼狽」真實呈現給觀眾，讓很多觀眾看了感受到趙露思卸下的不僅是妝容，更是角色的偽裝與盔甲，許多網友表示，這是「第一次看到女主角這樣真實的卸妝」、「演技炸裂」、「她讓妝容成為角色的晴雨表」，有關「 許妍卸妝真實到窒息」的網路閱讀量破3億，抖音相關影片播放超過2億，讓該劇的熱度再度創下新高。

趙露思在《許我耀眼》的素顏引發網友討論。（翻攝自網路）

而最近《許我耀眼》的熱門話題，則是趙露思和陳偉霆在離婚冷靜期的拉扯，陳偉霆意識到他對趙露思其實早已萌生愛意，不想離婚，可是又不好說出口，只好努力找藉口不去辦離婚，還騙趙露思他人在俄羅斯，結果趙露思到家裡堵他，雖然被捉包了，他竟然還想到以身體不舒服去醫院做檢查，硬是拖延時間不去辦離婚，被網友笑說趙露思和陳偉霆這對CP，真是越看越叫人愛！

