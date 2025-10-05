自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

YouTuber致敬北捷長髮男 白髮婦1原因無法當鏟子超人

YouTuber「油條兄弟」重現北捷長髮男踹人畫面。（翻攝自YouTube）YouTuber「油條兄弟」重現北捷長髮男踹人畫面。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅團體「油條兄弟」在YouTube頻道上擁有近19萬訂閱，今（5）他們也不忘趕上北捷長髮男踹飛老婦風潮，拍了致敬影片。片中身穿黑色長裙的男子重現「不好意思，可以幫我拿一下嗎？」的優雅，還不忘提到花蓮馬太鞍堰塞湖溢流災情，說：我們網紅用自己的力量幫助花蓮賑災不行嗎？

片中，白髮蒼蒼提著大包小包的婦人不斷用茄芷袋故意撞擊穿黑色裙子的人，口中還不斷罵：「在花蓮就是在作秀」。下一秒就被踹飛，化身北捷長髮男的角色還用英文、日文、台語各說一次「妳可以再做一次」。上來阻止的人擋著白髮婦人，接著說：大家都在為花蓮盡一份心力啊，妳自己沒到，不要像鍵盤俠一樣在那邊酸言酸語好不好啦？

油條兄弟致敬北捷長髮男，也不忘酸一下說網紅在花蓮賑災是作秀的人。（翻攝自YouTube）油條兄弟致敬北捷長髮男，也不忘酸一下說網紅在花蓮賑災是作秀的人。（翻攝自YouTube）

白髮婦人還不斷強辯：「那幹嘛拍片，就是在作秀嘛……」，長髮男則回：「每個人都可以用不同的方式幫助花蓮啊，我們網紅用自己的號召力，讓更多人加入賑災，幫助花蓮早點恢復原狀，怎麼了嗎？」沒想到白髮婦一句話讓人噴飯，她竟回答：可是我還要拘役55天啊，讓人想到「白髮阿嬤」因犯竊盜遭判刑的囧事。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中