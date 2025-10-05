YouTuber致敬北捷長髮男 白髮婦1原因無法當鏟子超人

YouTuber「油條兄弟」重現北捷長髮男踹人畫面。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅團體「油條兄弟」在YouTube頻道上擁有近19萬訂閱，今（5）他們也不忘趕上北捷長髮男踹飛老婦風潮，拍了致敬影片。片中身穿黑色長裙的男子重現「不好意思，可以幫我拿一下嗎？」的優雅，還不忘提到花蓮馬太鞍堰塞湖溢流災情，說：我們網紅用自己的力量幫助花蓮賑災不行嗎？

片中，白髮蒼蒼提著大包小包的婦人不斷用茄芷袋故意撞擊穿黑色裙子的人，口中還不斷罵：「在花蓮就是在作秀」。下一秒就被踹飛，化身北捷長髮男的角色還用英文、日文、台語各說一次「妳可以再做一次」。上來阻止的人擋著白髮婦人，接著說：大家都在為花蓮盡一份心力啊，妳自己沒到，不要像鍵盤俠一樣在那邊酸言酸語好不好啦？

油條兄弟致敬北捷長髮男，也不忘酸一下說網紅在花蓮賑災是作秀的人。（翻攝自YouTube）

白髮婦人還不斷強辯：「那幹嘛拍片，就是在作秀嘛……」，長髮男則回：「每個人都可以用不同的方式幫助花蓮啊，我們網紅用自己的號召力，讓更多人加入賑災，幫助花蓮早點恢復原狀，怎麼了嗎？」沒想到白髮婦一句話讓人噴飯，她竟回答：可是我還要拘役55天啊，讓人想到「白髮阿嬤」因犯竊盜遭判刑的囧事。

