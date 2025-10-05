自由電子報
娛樂 最新消息

高市早苗也愛傑尼斯 近視只為King&Prince戴眼鏡：不能不看

高市早苗透露只會為了King & Prince戴眼鏡。（達志影像、翻攝自IG）高市早苗透露只會為了King & Prince戴眼鏡。（達志影像、翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本眾議員高市早苗成為自民黨總裁，有望成為日本史上第一位女首相。外表是強悍的鐵娘子，其實高市早苗也有喜歡的明星，先前她曾經透露只有在看偶像團體King & Prince，才會戴上眼鏡，以便看得清楚一點。

高市早苗出生於奈良，講得一口關西腔，她在2022年接受《news-postseven》專訪，透露曾經因為在電視上用關西腔發言，而被不少觀眾打電話、傳訊息抗議，內容像是「以一個國家首相為目標的人來說，對國民來說太失禮了吧」。

高市早苗活躍於大多為男性主導的政壇，如今可望成為日本首位女首相。（達志影像）高市早苗活躍於大多為男性主導的政壇，如今可望成為日本首位女首相。（達志影像）

就算是在國會質詢時也一樣，高市早苗深知畢竟全國觀眾都看得到，還是會有人聽不懂關西腔，所以不能不說標準話，但反而變成了一種壓力。她分享有一次參加自民黨選舉時，因為吃止痛藥、頭變得昏昏沉沉，但心中還是想著「要講標準話」，結果回到家看重播，發現自己還是講了不少關西腔，讓高市早苗心想：「呀…我還不夠成熟啊。」

被問到自己的弱點，高市早苗透露，其實自己視力很差，有時候在國會質詢時，桌上的時鐘都看不太到。她說自己平時沒有戴隱形眼鏡，因為很害怕有東西放進眼睛裡面，且因為皮膚很敏感，戴眼鏡鼻樑就會破皮。

她笑說，其實自己也想當個眼鏡美人，還透露有一次在議場經過丈夫、前眾議員山本拓旁邊時，因為完全沒注意到老公，直接走過，反而還傳出「假面夫婦」的烏龍。相反的，參議院裡面有一位輪廓與山本拓類似的人，她還誤認成老公揮揮手，結果對方一臉「怎麼了？為什麼高市要對我揮手」的臉，後來才知道原來是認錯人。

高市早苗在2022年受訪時，King & Prince還是五人體制，現階段成員為永瀬廉（左一）、高橋海人（右二），另三人平野紫耀（左二）、神宮寺勇太、岸優太則是以Number i為名活動。（翻攝自　IG）高市早苗在2022年受訪時，King & Prince還是五人體制，現階段成員為永瀬廉（左一）、高橋海人（右二），另三人平野紫耀（左二）、神宮寺勇太、岸優太則是以Number i為名活動。（翻攝自　IG）

她總共有兩副眼鏡，一副是開車用、一副在家用，不過在家也不常戴眼鏡，高市早苗稱有個例外，「我只有在看電視的時候，King & Prince出現的時候我才會想說『不看不行啊』而戴上，專門在這種時候戴的眼鏡。看劇時雖然模糊不清，不過也能懂劇情，也不會戴。」King & Prince是隸屬於星達拓娛樂（前傑尼斯）的男子團體，2022年以永瀨廉、高橋海人、平野紫耀、岸優太及神宮寺勇太等五人體制活動，後三人在2023年退社，並以Number i為名重新出發。

