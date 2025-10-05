嬰兒界林志玲長大了 媽媽黃美珍驚爆：真的超有戲

黃美珍力挺總統盃全民運動賽事。（勝星娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃美珍日前返鄉力挺「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」台東場，親自為參賽小朋友與家長加油打氣。看著孩子們在舞台上盡情熱舞，她數度眼眶泛紅，感性表示：「這些孩子，讓我看到當年那個不敢上台卻還是努力唱下去的自己。」

黃美珍談到：「上次來台東工作是5月份的事了，那次表演完就直接回台北，這次特別帶著孩子親眼看到努力與舞台的樣子。」她回憶自己當年參加《星光大道》的過程，「那時候也曾覺得夢想要到台北、要上更大的舞台，但其實，真正的力量是從家鄉開始的。」

黃美珍非常寵愛寶貝女兒小星。（勝星娛樂提供）

說起當年幫她報名《星光大道》的好友，黃美珍笑著回憶：「有些人有比、有些沒比，偶爾還是會聯繫，現在有當美容講師的、有嫁去美國的，也有人繼續玩樂團、做音樂。」她感性表示：「如果沒有這朋友，我可能到現在都還在想『我準備好了沒』。夢想這件事，不用想太多，踏出去就對了！」

這次返鄉，黃美珍特地帶著寶貝女兒小星同行，當年小星剛出生時，因為長得高而有「嬰兒界林志玲」的封號，如今已是6歲大的小女孩，更遺傳了媽媽的表演細胞。

黃美珍笑說：「小星前一晚已經先跑遍大舞台跟小舞台了，幫舞者們試舞台的強度！」透露女兒迷上K-Pop還有男神GD，「她每天都在看G-Dragon的MV、學跳舞，還會模仿女團『獵魔女團』拍照的氣勢，真的超有戲！」

