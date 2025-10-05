自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嬰兒界林志玲長大了 媽媽黃美珍驚爆：真的超有戲

黃美珍力挺總統盃全民運動賽事。（勝星娛樂提供）黃美珍力挺總統盃全民運動賽事。（勝星娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃美珍日前返鄉力挺「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」台東場，親自為參賽小朋友與家長加油打氣。看著孩子們在舞台上盡情熱舞，她數度眼眶泛紅，感性表示：「這些孩子，讓我看到當年那個不敢上台卻還是努力唱下去的自己。」

黃美珍談到：「上次來台東工作是5月份的事了，那次表演完就直接回台北，這次特別帶著孩子親眼看到努力與舞台的樣子。」她回憶自己當年參加《星光大道》的過程，「那時候也曾覺得夢想要到台北、要上更大的舞台，但其實，真正的力量是從家鄉開始的。」

黃美珍非常寵愛寶貝女兒小星。（勝星娛樂提供）黃美珍非常寵愛寶貝女兒小星。（勝星娛樂提供）

說起當年幫她報名《星光大道》的好友，黃美珍笑著回憶：「有些人有比、有些沒比，偶爾還是會聯繫，現在有當美容講師的、有嫁去美國的，也有人繼續玩樂團、做音樂。」她感性表示：「如果沒有這朋友，我可能到現在都還在想『我準備好了沒』。夢想這件事，不用想太多，踏出去就對了！」

這次返鄉，黃美珍特地帶著寶貝女兒小星同行，當年小星剛出生時，因為長得高而有「嬰兒界林志玲」的封號，如今已是6歲大的小女孩，更遺傳了媽媽的表演細胞。

黃美珍笑說：「小星前一晚已經先跑遍大舞台跟小舞台了，幫舞者們試舞台的強度！」透露女兒迷上K-Pop還有男神GD，「她每天都在看G-Dragon的MV、學跳舞，還會模仿女團『獵魔女團』拍照的氣勢，真的超有戲！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中