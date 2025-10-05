最強轉運日！ 中秋節加天赦日錯過要等62年

2025年中秋節逢天赦日，可把握這一天向玉皇大帝祈求開運旺財、趨吉避凶。（楊登嵙提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕今年的中秋節可說史上最強，10月6日不但是中秋節，還是「天赦日」，民俗專家楊登嵙表示，這是62年才能等到一次的天文級大日子，中秋節滿月磁場疊加天赦日能量，祈福、補財庫、改運都是好時機，威力超強。如果2025年沒拜到，下一次可就要等到2087年囉！

古書記載天赦日一年有5～7次，「百事遇禍反為福」，是赦罪吉日，可以懺悔、消災解厄、翻轉運勢。今年因逢中秋滿月，能量更被放大，特別適合向玉皇大帝稟告懺悔、祈求健康平安、化解官司糾紛。

民俗專家楊登嵙。（楊登嵙提供）

楊登嵙也提醒想在這天祭拜，最佳時機為當日清晨5點至下午3點，供品可準備清茶3杯、水果、素食餅乾、12顆帶殼的桂圓（寓意破繭重生）、米糕、乞龜、金紙、手寫懺悔文。祭拜時報上姓名、生日、地址、唸出懺悔文，最後將金紙與帶殼桂圓一併焚化，象徵清除業障、迎來新運。

☆民俗說法僅供參考☆

