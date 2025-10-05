假靈修真凌虐？ 薔薔怒控被騙30萬揭課程黑幕

心靈療癒學院「藝識流」爆出命案。（翻攝自Google map）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台北市中山區心靈療癒學院「藝識流」9月底爆出虐死學員命案，30歲林姓男學員結束禮拜後，於凌晨失去呼吸心跳，送醫搶救後不治。藝人「薔薔」林嘉凌也跳出來指控藝識流惡行，更表示自己也曾受害，被騙30萬元。

薔薔回憶「藝識流」的身心靈課程超詭異。（翻攝自臉書）

薔薔表示自己是在多年前認識了一位牙醫，對方經常打電話給她，還告訴薔薔，她是外星人，力勸她一定要到藝識流上課。薔薔去上課時，手機被收走，還被要求靜心冥想，但對方指導冥想的方式真的很詭異。

薔薔說：「他就要妳哭啊，手機會被收走，我就哭不出來啊。要我去想我的前世，我就想不到前世」。仔細一算，薔薔前後約被騙走30萬元，後來愈想愈不對勁，薔薔就趕緊溜之大吉。

