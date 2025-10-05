（獨家直擊）NANA來了！土屋安娜暌違6年抵台 一路簽名拍照到上車超暖
土屋安娜一頭紅頭髮，現身松山機場。（記者王文麟攝）
〔記者廖俐惠、王文麟／台北報導〕日本搖滾女神土屋安娜（土屋アンナ）明天（6日）將在Legacy Taipei開唱，今天她以一頭紅頭髮現身松山機場，吸引不少粉絲接機等候。在舞台上有著酷跩形象的土屋安娜，在入境大廳展現親和力，拍照、簽名樣樣來，一路簽名到上車，實在超級暖心。
土屋安娜一路簽上車。（記者王文麟攝）
土屋安娜以鮮明的風格和充滿爆發力的舞台魅力擁有廣大粉絲，繼2019年的台灣演出後，土屋安娜將於2025年10月6日重返台北，攜手新樂團BLVCKPHOENIX帶來一場華麗的搖滾盛宴。最令人驚喜的是，NANA現場極有可能再現漫畫《NANA》當中的重要演出場景。6年等待，本次演出勢必再次掀起一場無法忘懷的搖滾狂潮。土屋安娜巡迴演唱會2025台北站目前已全面正式開賣。
土屋安娜親切揮手。（記者王文麟攝）
