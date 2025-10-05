自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家直擊）NANA來了！土屋安娜暌違6年抵台 一路簽名拍照到上車超暖

土屋安娜一頭紅頭髮，現身松山機場。（記者王文麟攝）土屋安娜一頭紅頭髮，現身松山機場。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠、王文麟／台北報導〕日本搖滾女神土屋安娜（土屋アンナ）明天（6日）將在Legacy Taipei開唱，今天她以一頭紅頭髮現身松山機場，吸引不少粉絲接機等候。在舞台上有著酷跩形象的土屋安娜，在入境大廳展現親和力，拍照、簽名樣樣來，一路簽名到上車，實在超級暖心。

土屋安娜一路簽上車。（記者王文麟攝）土屋安娜一路簽上車。（記者王文麟攝）

土屋安娜以鮮明的風格和充滿爆發力的舞台魅力擁有廣大粉絲，繼2019年的台灣演出後，土屋安娜將於2025年10月6日重返台北，攜手新樂團BLVCKPHOENIX帶來一場華麗的搖滾盛宴。最令人驚喜的是，NANA現場極有可能再現漫畫《NANA》當中的重要演出場景。6年等待，本次演出勢必再次掀起一場無法忘懷的搖滾狂潮。土屋安娜巡迴演唱會2025台北站目前已全面正式開賣。

土屋安娜親切揮手。（記者王文麟攝）土屋安娜親切揮手。（記者王文麟攝）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中