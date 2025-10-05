陳偉霆撞臉「竹北吊車大王」 《許我耀眼》熱播掀討論

陳偉霆、趙露思新劇《許我耀眼》登Netflix冠軍，陳偉霆撞臉竹北吊車大王掀熱議。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國劇《許我耀眼》由趙露思與陳偉霆攜手主演，開播後話題不斷，登上Netflix劇集排行冠軍。不過近日卻有眼尖網友在社群發現「驚人巧合」，直言自己看劇時「完全無法直視」，因為陳偉霆的長相竟與「竹北吊車大王」胡漢龑神似，引發熱議。

網友笑稱陳偉霆像「開濾鏡的胡漢龑」，兩人濃眉深目、臉型相似，神韻超相似。（翻攝自微博）

該名網友在Threads發文表示，每次看到劇中男主角登場，就忍不住想到胡漢龑，「像是加了濾鏡的版本」，並附上兩人對比照。照片中可見兩人皆是濃眉深目、五官立體、臉型修長，神韻極為相似。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後瞬間在網路上掀起熱烈討論，許多網友紛紛留言：「真的有像！」、「我以為是兄弟！」、「濾鏡開太強了」、「一旦發現就回不去了」，讓《許我耀眼》除了劇情之外，意外多了另一個爆紅話題。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法