娛樂 最新消息

陳偉霆撞臉「竹北吊車大王」 《許我耀眼》熱播掀討論

陳偉霆、趙露思新劇《許我耀眼》登Netflix冠軍，陳偉霆撞臉竹北吊車大王掀熱議。（翻攝自微博）陳偉霆、趙露思新劇《許我耀眼》登Netflix冠軍，陳偉霆撞臉竹北吊車大王掀熱議。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國劇《許我耀眼》由趙露思與陳偉霆攜手主演，開播後話題不斷，登上Netflix劇集排行冠軍。不過近日卻有眼尖網友在社群發現「驚人巧合」，直言自己看劇時「完全無法直視」，因為陳偉霆的長相竟與「竹北吊車大王」胡漢龑神似，引發熱議。

網友笑稱陳偉霆像「開濾鏡的胡漢龑」，兩人濃眉深目、臉型相似，神韻超相似。（翻攝自微博）網友笑稱陳偉霆像「開濾鏡的胡漢龑」，兩人濃眉深目、臉型相似，神韻超相似。（翻攝自微博）

該名網友在Threads發文表示，每次看到劇中男主角登場，就忍不住想到胡漢龑，「像是加了濾鏡的版本」，並附上兩人對比照。照片中可見兩人皆是濃眉深目、五官立體、臉型修長，神韻極為相似。

貼文曝光後瞬間在網路上掀起熱烈討論，許多網友紛紛留言：「真的有像！」、「我以為是兄弟！」、「濾鏡開太強了」、「一旦發現就回不去了」，讓《許我耀眼》除了劇情之外，意外多了另一個爆紅話題。

點圖放大body

