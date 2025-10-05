于朦朧墜樓有新說法？ YouTube頻道爆「4億封口費」

中國男星于朦朧死因又被YouTube拿來當作討論話題。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧近期發生墜樓事件，由於死因眾說紛紜，讓外界對中國演藝圈的潛規則、于朦朧並非意外墜樓的說法甚囂塵上。近日海外YouTube頻道《真觀點》也認為屍檢藏著重大秘密、編劇「極光光」李明疑為複雜關係網核心。

《真觀點》指出目前網路瘋傳多段「疑似現場錄影、錄音」，描述案發前後的暴力與性侵線索，由於影音資料來源分散、真偽難辨，現在更傳出整個社區的住戶都收到封口費，總金額約1億元人民幣（約新台幣4.2億元）。

雖然中國警方在《警情通報》將于朦朧墜樓定調為「酒後意外墜樓」，並進行網路言論封禁。《真觀點》認為一切都指向兩大支線：1、田海蓉延伸出的圈內投資合作與人脈 2、編劇「極光光」資產異常、事發夜間緊急搬離、名錶房產傳聞。

知名編劇兼作家「極光光」李明。（翻攝自微博）

《真觀點》認為經過釐清家族譜系並分析新聞後，估計極光光雖然表面上是40歲的監製、編劇，事實上財力雄厚、背景不凡，家裡甚至收藏不少名錶，且于朦朧墜樓時口袋出現兩枚帶血的名錶，與極光光收藏的正是同一品牌。另外，附近住戶爆料，極光光在案發當日凌晨約4時趕緊搬離，且多名黑衣男子頻繁進出極光光住處，還帶走許多紙箱、搭乘無牌SUV離開，之後極光光的社群帳號就刪除多張住所、名錶相關照片。

《真觀點》認為極光光的親戚中可能通向中國官僚紅色權門，並強調只是釐清檢驗證據，並再度強調傳聞不等於事實，最後結論「屍檢藏秘密、極光光為關鍵」是目前最具擴散力的切入角度。

