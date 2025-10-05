自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

于朦朧墜樓有新說法？ YouTube頻道爆「4億封口費」

中國男星于朦朧死因又被YouTube拿來當作討論話題。（翻攝自微博）中國男星于朦朧死因又被YouTube拿來當作討論話題。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星于朦朧近期發生墜樓事件，由於死因眾說紛紜，讓外界對中國演藝圈的潛規則、于朦朧並非意外墜樓的說法甚囂塵上。近日海外YouTube頻道《真觀點》也認為屍檢藏著重大秘密、編劇「極光光」李明疑為複雜關係網核心。

《真觀點》指出目前網路瘋傳多段「疑似現場錄影、錄音」，描述案發前後的暴力與性侵線索，由於影音資料來源分散、真偽難辨，現在更傳出整個社區的住戶都收到封口費，總金額約1億元人民幣（約新台幣4.2億元）。

雖然中國警方在《警情通報》將于朦朧墜樓定調為「酒後意外墜樓」，並進行網路言論封禁。《真觀點》認為一切都指向兩大支線：1、田海蓉延伸出的圈內投資合作與人脈 2、編劇「極光光」資產異常、事發夜間緊急搬離、名錶房產傳聞。

知名編劇兼作家「極光光」李明。（翻攝自微博）知名編劇兼作家「極光光」李明。（翻攝自微博）

《真觀點》認為經過釐清家族譜系並分析新聞後，估計極光光雖然表面上是40歲的監製、編劇，事實上財力雄厚、背景不凡，家裡甚至收藏不少名錶，且于朦朧墜樓時口袋出現兩枚帶血的名錶，與極光光收藏的正是同一品牌。另外，附近住戶爆料，極光光在案發當日凌晨約4時趕緊搬離，且多名黑衣男子頻繁進出極光光住處，還帶走許多紙箱、搭乘無牌SUV離開，之後極光光的社群帳號就刪除多張住所、名錶相關照片。

《真觀點》認為極光光的親戚中可能通向中國官僚紅色權門，並強調只是釐清檢驗證據，並再度強調傳聞不等於事實，最後結論「屍檢藏秘密、極光光為關鍵」是目前最具擴散力的切入角度。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中