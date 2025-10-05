白龍王第二代接班人本尊曝光 台灣現蹤香火源自泰國祖廟

Matzka化身娛樂總監，邀請國語作業簿登輪演出。（東南美娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌王Matzka近來以娛樂總監身份，號召引領華語金曲的「國語作業簿」登輪演出，剛過生日的他受訪表示：「其中一個生日願望希望能把台灣更大、更優秀的活動帶到船上，與麗星郵輪一起推廣台灣傳統藝文。」

麗星夢郵輪徐牧柔副總裁談到：「麗星郵輪以策展者角度規畫郵輪體驗活動，持續升級郵輪活動，來滿足不同年齡層需求。」包括之前與霹靂布袋戲合作，台灣民眾更是買單，超出預期至少三倍。團隊今年以台灣在地文化與世界對話，除了海上霹靂布袋戲，近期更結合了天富宮白龍王繞境活動，讓旅客從海上見證傳統的厚度與當代的活力，體驗文化與旅遊融合的無限可能。

白龍王第二代接班人（右二）為了郵輪加持，麗星夢郵輪徐牧柔副總裁（左起）、麗星夢郵輪總裁吳明發與基隆市副市長邱佩琳現身活動。（麗星郵輪提供）

徐牧柔表示，這次台灣繞境以麗星郵輪探索星號為首，象徵著文化傳承自海上延伸至台灣土地，承先啟後，開啟交流新篇章。

來自泰國的白龍王是泰國華裔的道教法師，許多港台大明星都是白龍王的信徒包括梁朝偉、劉德華、郭富城、舒淇、羅志祥等大咖在內。而天富宮是白龍王祖師信仰的正統承傳中心，其香火源自泰國祖廟，同時於2019年獲泰國青龍王親自認證，確認現任為第二代白龍王接班人。

