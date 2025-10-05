于朦朧驟逝後愛犬去向成謎 編劇好友證實「已有新家」

于朦朧生前最疼愛的兩隻愛犬「福麗」與「火腿」。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中國男星于朦朧不幸墜樓身亡，外界除持續關心事件真相外，也相當掛念他生前最疼愛的兩隻毛孩。隨著時間過去，愛犬的去向終於曝光，讓不少粉絲鬆了一口氣。

于朦朧生前養了兩隻狗，一隻柯基「福麗」、一隻法鬥「火腿」，兩隻毛孩長年相伴，是他生活中最重要的家人。他曾在微博曬出許多與牠們的互動照，語氣滿是寵溺。于朦朧墜樓身亡消息傳出後，粉絲紛紛留言哀悼，也擔心：「狗狗現在怎麼辦？」甚至有演員李勤勤主動表示，如家屬願意，她願提供收養協助，「會尊重于家的決定」。

事發後粉絲憂心毛孩下落，如今好友證實牠們已被妥善安置，令外界稍感安慰。（翻攝自微博）

但于朦朧過世後長達一個月，外界始終沒有聽聞福麗與火腿的下落，讓粉絲焦急不安。直到近日，他的編劇摯友罕見出面，在社群發文透露：「狗狗們已經有了新家，生活很好。」並強調基於隱私考量，不方便透露收養人的身分，只希望外界給予空間與祝福。

