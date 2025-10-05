卡夫卡晚年最後身影…德國男星入魂文學巨匠：進入了他的世界

《卡夫卡最後的愛》講述德國文學大師卡夫卡在波羅的海度假療養的愛情故事。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕德國男星薩賓塔布瑞亞（Sabin Tambrea）在新作《卡夫卡最後的愛》（The Glory of Life）中挑戰飾演文學巨匠卡夫卡（Franz Kafka）獲得各界矚目。為演出該片，塔布瑞亞還反覆閱讀卡夫卡著作，片中他演出朗讀卡夫卡名作《變形記》的一場戲時，竟讓他強烈感受與卡夫卡的靈魂相遇，「我彷彿真正進入了他的精神世界」。

薩賓塔布瑞亞在新作《卡夫卡最後的愛》挑戰飾演文學巨匠卡夫卡。（海鵬提供）

《卡夫卡最後的愛》德國文學大師卡夫卡在波羅的海度假療養時，意外遇見來自波蘭的猶太女子朵拉（亨麗埃特康芙莉絲飾）。（海鵬提供）

薩賓塔布瑞亞出生於音樂世家，父母皆為古典音樂家。同時具備小提琴家與鋼琴家身分的他，後來投身戲劇，演出多部莎士比亞作品，並以電影《路德維希二世》（Ludwig II）的年輕「路德維希二世國王」一角驚艷影壇。他俊美細膩、帶有藝術家氣質的特質，也讓他被視為能駕馭「文學改編」、「歷史名流」以及「浪漫詩意角色」的專業演員，成了不折不扣的「名人專門戶」。

《卡夫卡最後的愛》描述大文豪卡夫卡（薩賓塔布瑞亞飾）生命最後一年邂逅猶太女子朵拉（亨麗埃特康芙莉絲飾）。（海鵬提供）

電影《卡夫卡最後的愛》改編自德布林文學大獎得主米歇爾庫普夫米勒（Michael Kumpfmüller）的暢銷小說，並成為一代文豪卡夫卡逝世100週年的紀念之作。該片劇情講述德國文學大師卡夫卡在波羅的海度假療養時，意外遇見來自波蘭的猶太女子朵拉（Dora Diamant）。兩人海邊的邂逅，開啟了一段浪漫且深刻的戀情。雖然卡夫卡的身體逐漸衰敗，但朵拉的堅強與接納，卻讓他第一次真正體會到「被理解與被愛」，並在病痛與死亡陰影下，擁抱了愛情與尊嚴。該片細訴了卡夫卡人生的最幸福時光，全片深情款款，飾演「卡夫卡」的塔布瑞亞，更獲得國際影媒盛讚是場「引人入勝的真摯演繹」。

薩賓塔布瑞亞與文豪靈魂相遇《卡夫卡最後的愛》疫情攪局一度停拍。（海鵬提供）

《卡夫卡最後的愛》由知名電影攝影師茱蒂斯凱夫曼掌鏡及執導。（海鵬提供）

值得一提的是，塔布瑞亞很早便決定接演電影《卡夫卡最後的愛》，卻因遇上疫情攪局而一度停拍，反讓他獲得更充裕時間來醞釀角色。塔布瑞亞9歲便舉家自羅馬尼亞移居德國，讓他對卡夫卡的離散邊緣感更能理解，片中他在不僅重現了卡夫卡生命最後一年的身影，更透過自身的移民經驗與藝術探索，與這位文學巨匠的孤獨靈魂產生了深刻的共鳴。讓電影不僅再現大文豪的生命故事，更是一場關於愛、病痛與存在的思索之旅。《卡夫卡最後的愛》將於本周四（10月9日）起全台上映。

薩賓塔布瑞亞相貌俊美帶有藝術家憂鬱氣質，以出飾歷史名人著稱。（海鵬提供）

