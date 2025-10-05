自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

卡夫卡晚年最後身影…德國男星入魂文學巨匠：進入了他的世界

《卡夫卡最後的愛》講述德國文學大師卡夫卡在波羅的海度假療養的愛情故事。（海鵬提供）《卡夫卡最後的愛》講述德國文學大師卡夫卡在波羅的海度假療養的愛情故事。（海鵬提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕德國男星薩賓塔布瑞亞（Sabin Tambrea）在新作《卡夫卡最後的愛》（The Glory of Life）中挑戰飾演文學巨匠卡夫卡（Franz Kafka）獲得各界矚目。為演出該片，塔布瑞亞還反覆閱讀卡夫卡著作，片中他演出朗讀卡夫卡名作《變形記》的一場戲時，竟讓他強烈感受與卡夫卡的靈魂相遇，「我彷彿真正進入了他的精神世界」。

薩賓塔布瑞亞在新作《卡夫卡最後的愛》挑戰飾演文學巨匠卡夫卡。（海鵬提供）薩賓塔布瑞亞在新作《卡夫卡最後的愛》挑戰飾演文學巨匠卡夫卡。（海鵬提供）

《卡夫卡最後的愛》德國文學大師卡夫卡在波羅的海度假療養時，意外遇見來自波蘭的猶太女子朵拉（亨麗埃特康芙莉絲飾）。（海鵬提供）《卡夫卡最後的愛》德國文學大師卡夫卡在波羅的海度假療養時，意外遇見來自波蘭的猶太女子朵拉（亨麗埃特康芙莉絲飾）。（海鵬提供）

薩賓塔布瑞亞出生於音樂世家，父母皆為古典音樂家。同時具備小提琴家與鋼琴家身分的他，後來投身戲劇，演出多部莎士比亞作品，並以電影《路德維希二世》（Ludwig II）的年輕「路德維希二世國王」一角驚艷影壇。他俊美細膩、帶有藝術家氣質的特質，也讓他被視為能駕馭「文學改編」、「歷史名流」以及「浪漫詩意角色」的專業演員，成了不折不扣的「名人專門戶」。

《卡夫卡最後的愛》描述大文豪卡夫卡（薩賓塔布瑞亞飾）生命最後一年邂逅猶太女子朵拉（亨麗埃特康芙莉絲飾）。（海鵬提供）《卡夫卡最後的愛》描述大文豪卡夫卡（薩賓塔布瑞亞飾）生命最後一年邂逅猶太女子朵拉（亨麗埃特康芙莉絲飾）。（海鵬提供）

電影《卡夫卡最後的愛》改編自德布林文學大獎得主米歇爾庫普夫米勒（Michael Kumpfmüller）的暢銷小說，並成為一代文豪卡夫卡逝世100週年的紀念之作。該片劇情講述德國文學大師卡夫卡在波羅的海度假療養時，意外遇見來自波蘭的猶太女子朵拉（Dora Diamant）。兩人海邊的邂逅，開啟了一段浪漫且深刻的戀情。雖然卡夫卡的身體逐漸衰敗，但朵拉的堅強與接納，卻讓他第一次真正體會到「被理解與被愛」，並在病痛與死亡陰影下，擁抱了愛情與尊嚴。該片細訴了卡夫卡人生的最幸福時光，全片深情款款，飾演「卡夫卡」的塔布瑞亞，更獲得國際影媒盛讚是場「引人入勝的真摯演繹」。

薩賓塔布瑞亞與文豪靈魂相遇《卡夫卡最後的愛》疫情攪局一度停拍。（海鵬提供）薩賓塔布瑞亞與文豪靈魂相遇《卡夫卡最後的愛》疫情攪局一度停拍。（海鵬提供）

《卡夫卡最後的愛》由知名電影攝影師茱蒂斯凱夫曼掌鏡及執導。（海鵬提供）《卡夫卡最後的愛》由知名電影攝影師茱蒂斯凱夫曼掌鏡及執導。（海鵬提供）

值得一提的是，塔布瑞亞很早便決定接演電影《卡夫卡最後的愛》，卻因遇上疫情攪局而一度停拍，反讓他獲得更充裕時間來醞釀角色。塔布瑞亞9歲便舉家自羅馬尼亞移居德國，讓他對卡夫卡的離散邊緣感更能理解，片中他在不僅重現了卡夫卡生命最後一年的身影，更透過自身的移民經驗與藝術探索，與這位文學巨匠的孤獨靈魂產生了深刻的共鳴。讓電影不僅再現大文豪的生命故事，更是一場關於愛、病痛與存在的思索之旅。《卡夫卡最後的愛》將於本周四（10月9日）起全台上映。

薩賓塔布瑞亞相貌俊美帶有藝術家憂鬱氣質，以出飾歷史名人著稱。（海鵬提供）薩賓塔布瑞亞相貌俊美帶有藝術家憂鬱氣質，以出飾歷史名人著稱。（海鵬提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中