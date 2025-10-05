自由電子報
娛樂 最新消息

日本男神來了！藤岡靛中秋連假現身超犀利趴突喊「好寂寞」

藤岡靛參加超犀利趴演出，帶來多首歌曲。（相信音樂提供）藤岡靛參加超犀利趴演出，帶來多首歌曲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕中秋連假第二天，由五月天領軍的「超犀利趴14」，今（5日）繼續在高雄巨蛋登場，歌迷除了可以爽聽音樂，也能開心吃美食，日本戲劇男神藤岡靛終於盼到登上犀利趴舞台，但卻喊「好寂寞」。

配合到港都高雄舉辦演出，超犀利趴音樂遊輪今天也繼續航行icyball冰球樂團打頭陣，家家、藤岡靛、麋先生、趙傳、周湯豪今天將接力演出，五月天則繼續第二晚的壓軸演出，陪歌迷一起迎接明天中秋佳節來臨。

藤岡靛不但會演戲，也很熱愛唱歌。（相信音樂提供）藤岡靛不但會演戲，也很熱愛唱歌。（相信音樂提供）

藤岡靛今天首唱《誰是被害者2》片尾曲《In Truth》，他也現場問歌迷，有看過他戲劇和電影的舉手，台下當然絕大多數粉絲都看過他的作品，紛紛舉手，以戲劇在台擁有高知名度的藤岡靛，會演也能唱，2023年曾擔任告五人演唱會嘉賓，驚喜站上高雄巨蛋的大舞台，當時許下心願，希望很快能再回到這場地演出，今天果然再次站上這舞台，願望很快實現。

藤岡靛很開心再次站上高雄巨蛋舞台，陪歌迷迎接中秋節。（相信音樂提供）藤岡靛很開心再次站上高雄巨蛋舞台，陪歌迷迎接中秋節。（相信音樂提供）

因為超犀利趴邀請，藤岡靛再度回到高雄巨蛋演唱自己的歌曲，他帶來首張精選輯《Stars of the Lid》裡的歌曲，包括《Spin The Planet》、《History Maker》、《My Dimension》、《Teleportation》，在唱到他為告五人夯曲《好不容易》日語版填詞的《晴天》時，全場跟著節奏搖擺，他說：「很高興來參加犀利趴，等了好多年，真的好不容易！上次來到高雄巨蛋是當告五人演唱會嘉賓，今天他們沒來，所以我自己唱，好寂寞。」但歌迷的熱情讓他不寂寞了。接著他首唱為戲劇《誰是被害者2》所創作的片尾曲《In Truth》。為了超犀利趴，藤岡靛誠意十足以中文和台下歌迷互動，也讓台下大讚「夠意思」。

