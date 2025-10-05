BIBI金亨瑞誘拐台灣老婆 霸氣告白「你是我女友」私奔吧

BIBI金亨瑞以深藍背心與白裙氣質登場。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天才創作潮女「BIBI」金亨瑞帶著全球巡演《2025 BIBI 1st WORLD TOUR [EVE]》首次專場降臨台北會議中心，BIBI穿著一身深藍背心與白裙美麗登場，全場歡呼尖叫聲不斷。

BIBI熱情以中文回應：「你好！謝謝！」坦言首次在台北開唱內心非常緊張，也十分感激眾多粉絲到場支持。演出超過兩個半小時，BIBI除了全程唱跳不間斷，也與粉絲多次近距離互動，甚至下台向粉絲求教中文，現場宛如變身「告白大會」讓BIBI嬌羞說出「我愛你」、「我們私奔吧」、「你是我的唯一」、「你是我的女朋友」等。

請繼續往下閱讀...

BIBI金亨瑞深情獻唱。（Live Nation Taiwan提供）

舞台上經典洗腦曲LIVE連發，包括《Bam Yang Gang》、《BIBI Vengeance》、《The Weekend》等一首接一首完美融合流行與R&B，超過25首歌曲，搭配特地拍攝的VCR呈現《EVE: ROMANCE》專輯概念與故事，為現場樂迷帶來近150分鐘的好評演出。

BIBI金亨瑞甜言蜜語不斷，讓全場粉絲陷入瘋狂。（Live Nation Taiwan提供）

以《Midnight Cruise》、《Hangang Gongwon》抒情開場，BIBI身穿白色短裙登台，伴隨金色彩帶和歡呼聲，BIBI藏不住笑意直呼：「台北的大家真的好親切！」、「真的來了好多人，這是我第一次在台北演出，我非常緊張，很高興見到你們！」也大讚台北美食，「其實去年的時候有來過一次台北，我吃了很多好吃的食物，所以我就跟工作人員說，來到台北一天要吃四餐才行。」

接連與舞者帶來《Scott and Zelda》、《Bam Yang Gang》如舞台劇逗趣編排的戲碼，讓台下觀眾直呼：「好可愛！」接著換上藍色套裝帶來《Burn It》、《Pygma girl》等火辣歌曲。《Sugar Rush》時再換一身性感紅色套裝，更為演唱會特意改編歌曲送給粉絲，唱到《Bluebird》時，身穿白色亮片洋裝，換上天使翅膀，粉絲更是用心準備手幅應援讓BIBI感動不已，用中文說「我愛你」，來到演唱會後半段《City Love》一曲響起，突下台與粉絲親密互動，甚至親吻幸運粉絲的手背邀請上台，不僅大讚粉絲比自己漂亮，還送上親筆簽名專輯及合照，全場氣氛再次升溫。

不只如此，BIBI更走遍TICC從一樓到六樓每個角落，向粉絲請教中文，現學現賣幽默地說出「我愛你」、「水啦」、「笑死」、「辣妹」、「老婆」、「結婚」、「我要常來台北」等趣味中文，現場變為「告白大會」溫馨又逗趣。在唱完安可曲《PADO》後，無預警送上粉絲幫BIBI設計的生日蛋糕再慶生一次，BIBI難掩激動之情表示：「我一定會好好享用的！」最後以《Eat My Love》作為壓軸，完美畫下句點。BIBI不捨在舞台上大喊：「我不想走！」令在場樂迷意猶未盡，共同度過一個難忘的週六夜晚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法