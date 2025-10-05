自由電子報
娛樂 日韓

IU中秋送禮超大方 《21世紀大君夫人》逾百人收禮券＋黃金

韓國人氣女神IU近期正在趕拍新劇《21世紀大君夫人》。（翻攝自X）韓國人氣女神IU近期正在趕拍新劇《21世紀大君夫人》。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣女神IU近期正在趕拍新劇《21世紀大君夫人》，一直都相當珍惜工作人員的她，趁著中秋佳節腳步將至，送給劇組驚喜禮物。IU送給百名工作人員價值50萬韓圜（約新台幣1.25萬元）的禮券，還有刻著「21世紀大君夫人」的黃金1錢。

《21世紀大君夫人》工作人員曬出IU送的中秋禮。（翻攝自X）《21世紀大君夫人》工作人員曬出IU送的中秋禮。（翻攝自X）

IU不但寵粉，也很珍惜工作人員，現在拍戲連劇組都雨露均霑，劇組人員忍不住把收到的禮物拍照Po在社群上，照片曝光後，許多粉絲都大呼：太幸福了吧！

劇組人員透露，IU送給所有《21世紀大君夫人》工作人員中秋節禮物，讓他們超驚喜，而且劇組至少幾百人，大家都非常感恩IU的用心。

IU每年都會在節慶假日送給周遭親朋好友高級禮品、禮盒。（翻攝自X）IU每年都會在節慶假日送給周遭親朋好友高級禮品、禮盒。（翻攝自X）

先前就有人曝光IU每年都會在節慶假日送給周遭親朋好友高級禮品、禮盒，許多演藝圈前輩如朴明洙等人都曾經收過IU的禮物。她對共事的工作人員、粉絲也相當有禮貌，送禮也從不手軟，許多人都許願能夠加入IU的工作團隊。

