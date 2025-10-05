自由電子報
娛樂 最新消息

陳美鳳痛心花蓮災情 攜手陳謙文、方馨開唱收入全捐出

陳美鳳（左）二度站台力挺陳謙文。（台灣優質生命協會提供）陳美鳳（左）二度站台力挺陳謙文。（台灣優質生命協會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕 「八點檔男神女神」陳謙文與方馨於2025年10月3日再次攜手，在台中Legacy舉辦「情歌若響──讓愛巨續發光」公益演唱會，兩人身為台灣優質生命協會理監事，不僅要透過歌聲喚起觀眾心中的回憶，更主動將音樂的力量化為實際行動，邀請近百位協會長期關懷的台中長輩到場觀賞外，演唱會部分收入也將捐助協會公益計畫。

「情歌若響—讓愛巨續發光」公益演唱會，美鳳姐率眾藝人響應花蓮救災。（台灣優質生命協會提供）「情歌若響—讓愛巨續發光」公益演唱會，美鳳姐率眾藝人響應花蓮救災。（台灣優質生命協會提供）

「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳二度站台，再度擔任演唱會嘉賓，繼去年與陳謙文合唱大獲好評，今年她與陳謙文、方馨三人同台合唱，還特別加入自編舞蹈，掀起全場高潮，陳謙文笑說：「鳳姐真的很疼惜我們後輩，一開始不敢奢望，但她卻爽快答應，讓我們感動不已！」方馨表示：「美鳳姐的加入，不僅增添星光，也讓演唱會的公益精神更完整，她長期投入慈善，這份力量會讓愛傳得更遠。」

「最美歐巴桑」陳美鳳登台合唱跳舞，（右）方馨讚「星光加持」讓公益更有力量，左為簡沛恩。（台灣優質生命協會提供）「最美歐巴桑」陳美鳳登台合唱跳舞，（右）方馨讚「星光加持」讓公益更有力量，左為簡沛恩。（台灣優質生命協會提供）

同時身為台灣優質生命協會理事長的陳美鳳，看到新聞畫面中樺加沙颱風重創花蓮，滿目瘡痍的景象令她深感不捨，她感性地說：「不久前才和謙文去花蓮探望長輩們，還記得他們單純的笑容和熱情的招呼，對那片土地有很深的情感，如今看到颱風帶來的嚴重災情，真的很心痛。」因此，她與主辦單位及陳謙文、方馨共同決議，將演唱會捐款轉贈花蓮相關救災單位，同時號召協會全體理監事響應，也呼籲各界攜手關注與支持，她強調，希望以實際行動，將歌聲化為最溫暖的力量，陪伴災民度過艱難時刻，為花蓮帶來重建的希望。

呼應「公益傳愛」的主題，陳謙文特別創作全新主題曲《巨續》，靈感來自他看到美鳳姐廣告時的一句口號，他分享道：「這個詞很有力量，雖然只是短短幾個字，但腦中立刻浮現旋律， 『巨續』不只是延續的概念，更代表一種精神的傳承。我們把這首歌獻給每一位努力生活、默默承擔的人。」

