娛樂 亞洲

抖音美女楓葉姐姐單日進帳破百萬台幣 真實年齡大公開

直播女團「SK月亮湖217」C位楓葉姐姐快速走紅。（翻攝自抖音）直播女團「SK月亮湖217」C位楓葉姐姐快速走紅。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國抖音突然流行起「團體直播」，這股風潮也意外吹進TikTok（抖音國際版），越來越多男、女團出現，只要抖內就會載歌載舞帶指定人選上車，並經過大肆誇讚後被送下車。這種風格的表演讓直播女團「SK月亮湖217」快速打開知名度，其中站在C位的「楓葉姐姐」曾經創下單人直播單日收入高達新台幣129萬，以及連續直播4小時紀錄。

楓葉姐姐（中）曾創下單人直播單日收入高達新台幣129萬以及連續直播4小時紀錄。（翻攝自抖音）楓葉姐姐（中）曾創下單人直播單日收入高達新台幣129萬以及連續直播4小時紀錄。（翻攝自抖音）

經常在直播時與觀眾互動的楓葉姐姐，透露2日是她的生日，網友好奇問她的年齡，楓葉姐姐雖然沒有公開具體年齡，但回答自己是西元2000年後出生的，也就代表她年紀不超過25歲。

楓葉姐姐被問到真實年齡時，她回答：「這個暫時先不說了，我想保持神祕，以後大家會知道，給一個小驚喜，我是00後！」在中國「00後」就是西元2000年以後才出生，讓大家直呼：果然是青春的肉體。

點圖放大
點圖放大

