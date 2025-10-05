Matzka宣告新身分！海上開趴心繫花蓮 下船急當鏟子超人

DJ賴皮領軍國語作業簿與原住民歌王Matzka同歡。（麗星郵輪、東南美娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌王Matzka日前以「總監」身分率領「國語作業簿」登上郵輪開趴，順道歡慶43歲生日。他親自邀請由台灣DJ賴皮創立的中文音樂派對品牌「國語作業簿」登艇，由於現場氣氛太嗨，他也技癢演出新歌《maya remanaw別釀》的remix版本，加上多位台灣DJ播歌，台下旅客圍成一圈熱舞嗨到深夜。

DJ SamuelMie。（麗星郵輪、東南美娛樂提供）

DJ賴皮受訪笑說，團隊這次改組「海上作業簿」，攜手DJ SamuelMie、YEN、AGA接力登台。演出內容老少咸宜，自信稱：「我們在每個場域都能創造不同氛圍，上次是原住民派對，這次的音樂調性能更多元。」

DJ AGA。（麗星郵輪、東南美娛樂提供）

Matzka招認自己就是「國語作業簿」忠實鐵粉，「希望未來能把更多台灣音樂元素融入郵輪活動。我之前都偷偷去看他們表演，連女兒也很喜歡。」賴皮也透露，因為登船表演結識Matzka與巴大雄，笑稱前輩的好酒量令人欽佩，最難忘當時一起喝酒喝到天亮的經歷。

DJ YEN海上開趴打頭陣演出。（麗星郵輪、東南美娛樂提供）

來自台東的Matzka，心繫花蓮洪災，受訪表示：「大家都盡量出錢出力，很多朋友都下去幫忙，非常感動。」透露與同學已在群組排班，下船後就會前往災區幫忙，化身「鏟子超人」協助救災。

