胡瓜誤害籃籃重摔 被拱跳Breaking「滾地逃生」

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視週日晚上八點《綜藝大集合》入圍「亞洲電視大獎」最佳遊戲節目以及最佳娛樂節目主持人，數次入圍備受國際肯定。本週節目來到桃園龜山的「明倫三聖宮」，為了向主祀的關聖帝君致敬，製作單位特別準備了全新遊戲「過五關喘六將」讓藝人們挑戰。

胡瓜親自示範玩法，並指定籃籃搭檔出戰，兩人分別化身關公與赤兔馬，要擊破六名士兵身上的氣球。沒想到胡瓜臨場搞笑，在籃籃準備飛撲上背的一刻，突然裝作有話要說，讓籃籃撲了個空、重摔在軟墊上，狼狽模樣讓全場笑翻，胡瓜也忍不住偷笑，惹得籃籃滿臉怨氣。

此外，多年好友郭忠祐與賴慧如也攜手挑戰。比賽前，胡瓜還打趣提醒郭忠祐，「不要小看慧如現在的體重」，沒想到一語成讖，郭忠祐果真因HOLD不住慧如的飛撲而摔倒，幸好兩人仍順利完成挑戰，最後還奪下第一名佳績。

在前幾個遊戲中，來自萬能科大表藝系的學生展現精湛舞技，製作單位特別安排一場舞蹈BATTLE，讓他們大秀身手。藝人們也不甘示弱，各自拿出絕活應戰。表演結束後，眾人起鬨要胡瓜來一段Breaking，他臨機應變滾地一圈巧妙「逃過一劫」，笑翻全場。

沒想到接下來的「風水輪流撞」遊戲中，胡瓜卻無法再脫身。一群地方媽媽突襲進場，指定要與胡瓜同場挑戰，他原想婉拒，沒料這些「媽媽」竟是社區舞蹈班成員。胡瓜只得硬著頭皮上場，抱著「為了獎金」的決心參賽，結果第一輪就慘遭淘汰，成為全場笑柄。

