中秋節迎來「星期八」 白安抓包女歌手喜愛韓團偶像「看了笑開懷」

〔記者陳慧玲／台北報導〕白安推出新專輯《星期八》，她也受邀擔任Hit Fm聯播網10月「hito最大ㄎㄚ」，主持期間在限定特別節目化身「星期八」DJ，與聽眾分享好音樂，首集剛好選在10月6日中秋節凌晨零時播出，她將和好友陳嫺靜一起聊音樂。

新專輯取名為《星期八》，白安說是因為希望每個禮拜可以多一天假，做自己想做的事，特別節目開錄前，電台請來陳嫺靜及傻子與白痴樂團主唱蔡維澤來替白安慶祝，送上專屬「星期八日曆」，特別印製了可撕頁日曆，從10月6號「星期八」開播日開始，讓白安在期間限定特別節目撕開的每一頁星期八都值得紀念。

白安（中）客串星期八DJ，陳嫺靜（右）及傻子與白痴主唱蔡維澤送上專屬日曆並祝節目開播順利。（Hit Fm聯播網提供）

白安用心安排節目橋段，請來賓挑選適合「星期八」的歌單，陳嫺靜點播方大同的《100種表情》，她說聽到這首歌都會不自覺微笑，另外白安爆料，她有發現陳嫺靜會在社群上分享偶像明星的影片、照片，並問陳嫺靜最近看到誰會這樣微笑呢？陳嫺靜笑說，看到韓國男團MONSTA X的成員亨願（Hyung Won）影片都會笑開懷。

