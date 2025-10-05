產前叫出聲老公笑超爽寫歌被炎上 李優發聲：不罵你要罵誰

熊仔與老婆李優迎來愛女出生。（翻攝IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌歌手熊仔上月升格當爸，與「鄉民女神」李優的寶貝女兒「小芙莉」平安誕生。日前他在社群平台分享一段老婆準備生產時的影片，並搭配即興創作的歌曲，影片上架後卻引發爭議，目前他已經刪除並公開道歉，老婆李優也發聲「不罵你要罵誰 」。

原先熊仔上傳的影片中，李優躺在病床上準備生產，醫護人員提醒插針時要保持鎮定、不要出聲，然而她仍忍不住發出一聲「嗯」。熊仔將這段影片寫成歌，透露是在李優生產前一晚失眠時的創作，他表示：「隔天給岳父看影片，自己不小心笑超爽，岳父還問我：笑點在哪？」影片曝光後，有網友批評熊仔，認為他未顧及孕妻辛苦、缺乏尊重，被網友炎上罵翻。

目前熊仔已經刪除影片，他在IG誠懇致歉：「關於昨天的影片，謝謝大家的指教，我都看了，也意識到自己的幼稚與不周，造成大家不舒服真的很抱歉。其實那是我最緊張的時刻，但用了不恰當的方式去掩飾。謝謝太太的偉大付出，也感謝大家的提醒。」還附上了陪產時親自寫下的日記。

而李優也在社群轉發熊仔的道歉文，坦言生產那幾天全家人都緊繃到不行，「歷經千辛萬苦才讓小芙莉健康降落地球，在很虛弱的時候，他（指熊仔）一直試圖想沖淡緊張的氣氛，但為什麼昨天不發這個，真的不罵你要罵誰。」

