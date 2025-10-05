【10月5～11日】十二生肖本週運勢 3生肖大展鴻圖

命理生肖專家曼樺老師也分析10月5～11日的12生肖運勢。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕本月6日就是月圓人團圓的中秋節，命理生肖專家曼樺老師也分析10月5～11日的12生肖運勢，她表示這週運勢登上第一個為生肖雞；生肖龍、猴露出曙光並列第二；生肖虎、兔則位列第三。

【鼠】

工作：本週運勢差強人意，無事就是好事。人紅是非多，工作崗未保持沉默是金、忌交淺言深，以免惹起無窮後患。

愛情：一成不變的日子需要改變，喜歡熱情開朗，性情爽利的女孩，真希望能遇到對的人，但生性害羞的你一直踏不出第一步。

健康：健康運不錯，聽音樂睡眠是放心中壓力，是現在你每晚必須的動作。讓自己睡好、睡飽，才是精神、情緒穩定的根本。

【牛】

工作：本週運勢先弱後強，職場工作沒甚麼動勁，即使內心壓力大也不能混水摸魚，得過且過的交差了事。

愛情：情緒不佳的一週，自從與另一半吵架之後，總是懸著一顆忐忑不安的心，說不出道歉的話繼續過著冷戰的日子。

健康：健康運小憂，手肘關節無端碰撞到，亦至於影響生活起居的一些動作，有機會去給中醫師或鐵打損傷老師傅看看。

【虎】

工作：本週運勢穩中求貴，為第三名。有時覺得人生就是折騰，事業上沒有天上掉下來的餅，都是要付出代價的。

愛情：家庭運甜蜜穩定，全家人享受中秋假期，另一半在家是好父親，出外是好老闆，在你眼中，隨時都是好好先生。

健康：健康運頗佳，近來喜愛刮痧，腳底按摩，你知道身體百病多由於氣血不通、阻塞，所以一定要疏通。

【兔】

工作：本週運勢小幅上漲，同為第三名，讓你工作充滿幹勁，與同事交流靈感湧現，期望企劃設計上有新的突破。

愛情：愛情運甜蜜，假期中的旅行，最能感悟兩人是否真正能長久在一起。價值觀，社會觀，愛情觀同時考驗著。

健康：健康運一般，連續假的生活，作息又開始不穩定，晚睡早起，早睡晚起，吃喝玩樂，固定起床時間完全被小孩、老婆打亂。

【龍】

工作：本週運勢躍升，好運終於輪到你了，同為第二名。幾週前的布局終於出現曙光，可以好好規劃進程，展現實力了。

愛情：家庭運穩定，喜歡一家人開開心心的聚在一起，享受難得的中秋連續假期，不一定要吃多豐盛，但是心情的飽滿幸福卻很洋溢。

健康：健康運不錯，聽音樂睡眠是放心中壓力，是現在你每晚必須的動作。讓自己睡好、睡飽，才是精神情緒穩定的根本。

【蛇】

工作：本週運勢有些吃力，事業運時機未至，大環境經濟皆不理想，不宜強求。雖然如此，還是不能停止專業學習與進步。

愛情：愛情運小憂，總是希望男友經常送禮物示愛的妳，終於被男友告知，快受不了妳給他的經濟和精神壓力了。

健康：健康運尚可，天天減肥卻天天得面對美食應酬，漸漸掌握了身體的迴圈律動，你知道哪些東西該吃與不該吃。

【馬】

工作：本週運勢不算好，經過一段時間的潛沉，信心再起，不去盲從追尋不可及的目標，踏實經營事業，做好口碑，一步一腳印。

愛情：戀情穩定中，男友對妳說，過去來不及參予，希望未來能有他，妳被感動了，心底已告訴自己要瀟灑的跟著他。

健康：健康運一般，配戴隱形眼鏡者，留意乾澀紅眼問題，加上眼睛長期疲勞，千萬別去揉眼睛，加重惡化情形。

【羊】

工作：本週運勢拉抬無力，顯得混亂，謹記吃虧是福，以退為進反會有意外收穫。財務吃緊必須有效控制。

愛情：黯淡的感情路，孤獨一人，是你這二年來的寫照，不想再輕易付出感情，因為確實傷害太深太重了。

健康：健康運小憂，把吃零食當成吃米飯，到了正常用餐時間又吃不下，這樣的結果除了蛀牙問題外，糖分造成肥胖是重點。

【猴】

工作：本週運勢旺盛，精神百倍，為第二名。茍日新，日日新，又日新，自力更生，遇強則強，一切安然。

愛情：本週單身者異性有高機率擦出愛的火花，感情有新的天氣，新天地，可以把握好好發展善緣桃花。

健康：健康運頗佳，近來喜愛刮痧，腳底按摩，你知道身體百病多由於氣血不通、阻塞，所以一定要疏通。

【雞】

工作：本週運勢暢旺，賺錢機會多多，為第一名。處事得心應手，而且將有貴人相助，如虎添翼。

愛情：家庭運甜蜜，夫妻感情溫馨幸福，家庭氣氛和諧。三代同堂，晚輩和諧，一起度過溫馨的中秋佳節。

健康：身體健康運勢不俗，沒有什麼要擔心的。有空前往眼科檢查視力，中年男性注意老花度數問題。

【狗】

工作：本週運勢乖舛，防不勝防，更大的考驗將會隨即而來，必須有備而戰。儘量保持低調，否則煩惱自尋。

愛情：人生曼妙的風景，是內心的淡定與從容、愛。親情，也是如此，擁有當下，珍惜才是最真實。

健康：本週天氣濕冷造成輕微受寒，又缺適當的睡眠，建議喝一些桂圓薑茶，晚上泡腳，早點休息。

【豬】

工作：本週運勢拉抬無力，顯得混亂，謹記吃虧是福，以退為進反會有意外收穫。理財必須特別謹慎，勿輕易消費。

愛情：男追女隔層山；女追男隔層紗，妳欣賞的學長，總是眾學妹的眼光目標，妳只想靜靜在一旁欣賞他。

健康：健康運一般，睡眠不良，口臭嚴重，應該補充B群綜合維他命，除了多喝水之外，青菜水果都要多吃。

☆民俗說法僅供參考☆

