「會唱滅火器都是青鳥」？ 網友嗆：到花蓮車票比韓團好買

網友陳鉅元在花蓮協助救災，認為非常感動。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕青鳥志工到花蓮救災並唱起《島嶼天光》，竟被國民黨發言人李明璇批評「非常噁心、下流」，對此，一名當天在現場協助的志工陳鉅元今（5）在臉書發長文反駁，強調青鳥行動是自發救災，更針對李明璇指青鳥志工佔據往花蓮的車票，陳鉅元曬出自己買的車票，表示他當日早上九點買票，更說「應該比很多韓團演唱會的票還好買」。

國民黨發言人李明璇。（資料照，記者黃美珠攝）

陳鉅元發文說：「李明璇小姐您好，我是您影片中舉紙板的男子。這是我當日10／02購買火車票的紀錄，車票不難買，難的是您的行動。」他更表示，自己和後面拿喇叭的志工並不相識，唱《島嶼天光》與《晚安台灣》都是表達對土地的愛，並反問：「我甚至好奇您是如何知道我身後唱歌志工的政治傾向，還是會唱滅火器歌曲的都是青鳥？如此貼標籤行為相當不好。」

請繼續往下閱讀...

陳鉅元反問李明璇：會唱滅火器歌曲的都是青鳥？（翻攝自臉書）

陳鉅元指出：「我當天就站在哪站前舉紙板，與每位國軍弟兄致意，和善良志工擊拳，與所有人說聲辛苦了。災民的阿姨過來擁抱我，說想代表災民謝謝大家，我感動的落下淚，現場只有愛跟溫暖，而您眼中只有惡意。」

文章最後陳鉅元認為公道自在人心，他之所以發文是因為這件事在他心中忍了一天，終究還是忍無可忍。

陳鉅元曬出自己當日購買往花蓮的車票，認為李明璇說法有誤。（翻攝自臉書）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法