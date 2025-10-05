自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

拿掉濾鏡不夠看！楓葉素顏模樣流出 網驚呆：居然長這樣．．．

楓葉姐姐素顏模樣更迷人。（翻攝自IG帳號@sk.moonlake217）楓葉姐姐素顏模樣更迷人。（翻攝自IG帳號@sk.moonlake217）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕中國抖音直播女團「SK月亮湖217」近期因「上車舞」爆紅，站在C位的直播主「楓葉姐姐」人氣最高，許多網友覺得她神似韓國女團aespa成員Karina。不過因為直播時，都是化妝+套濾鏡，不禁讓網友好奇她的真面目；日前，楓葉已透過好友公開多張無濾鏡的私服照，而昨（4）日她也分享「素顏照」，大批網友看了下巴都要掉下來。

楓葉姐姐素顏模樣更迷人。（翻攝自IG帳號@sk.moonlake217）楓葉姐姐素顏模樣更迷人。（翻攝自IG帳號@sk.moonlake217）

昨日她在社群平台上釋出一段影片，畫面中，她素顏跳著鞭子舞，跟以往頂著濃妝+濾鏡時的模樣相差挺大，不過，素顏的她，不僅長相清純甜美、皮膚白晢，還擁有一雙明亮大眼睛及迷人笑容，瞬間融化網友的心，短片重複看個10遍以上都不是問題。

素顏跳舞的片段，僅短短一天的時間，就已有近20萬人觀賞，可見楓葉姐姐的人氣依舊不減，網友紛紛留言道，「怎麼素顏都這麼美」、「沒濃妝 更好看」、「剛滑到以為是Karina，真的美爆」、「這才是楓葉的美～水」、「素顏反而漂亮很多」、「素顏比濾鏡好看」、「素顏還是漂亮，打臉一票酸民」、「他素顏居然長這樣，我以為會很醜」。

在 Instagram 查看這則貼文

小小楓葉

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中