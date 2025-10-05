拿掉濾鏡不夠看！楓葉素顏模樣流出 網驚呆：居然長這樣．．．

楓葉姐姐素顏模樣更迷人。（翻攝自IG帳號@sk.moonlake217）

〔記者葉姵妤／綜合報導〕中國抖音直播女團「SK月亮湖217」近期因「上車舞」爆紅，站在C位的直播主「楓葉姐姐」人氣最高，許多網友覺得她神似韓國女團aespa成員Karina。不過因為直播時，都是化妝+套濾鏡，不禁讓網友好奇她的真面目；日前，楓葉已透過好友公開多張無濾鏡的私服照，而昨（4）日她也分享「素顏照」，大批網友看了下巴都要掉下來。

楓葉姐姐素顏模樣更迷人。（翻攝自IG帳號@sk.moonlake217）

昨日她在社群平台上釋出一段影片，畫面中，她素顏跳著鞭子舞，跟以往頂著濃妝+濾鏡時的模樣相差挺大，不過，素顏的她，不僅長相清純甜美、皮膚白晢，還擁有一雙明亮大眼睛及迷人笑容，瞬間融化網友的心，短片重複看個10遍以上都不是問題。

素顏跳舞的片段，僅短短一天的時間，就已有近20萬人觀賞，可見楓葉姐姐的人氣依舊不減，網友紛紛留言道，「怎麼素顏都這麼美」、「沒濃妝 更好看」、「剛滑到以為是Karina，真的美爆」、「這才是楓葉的美～水」、「素顏反而漂亮很多」、「素顏比濾鏡好看」、「素顏還是漂亮，打臉一票酸民」、「他素顏居然長這樣，我以為會很醜」。

