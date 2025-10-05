黃宣語出驚人「沒跟男生做過」 許光漢、陳柏霖一聽急緩頰

許光漢、陳柏霖、黃宣現身紐西蘭拉奈克城堡外，展開宛如RPG遊戲般的古堡探險。（出去一下提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕許光漢今（5）日與《出去一下 WHAT A TRIP》的陳柏霖、黃宣繼續在紐西蘭南島展開冒險行程，三人先是在擁有150年歷史的拉奈克城堡展開一場「RPG 式」古蹟探險，隨後又走進機器人藝廊動手組裝古董機器人，整日沉浸在充滿童心與創意的旅程中。夜晚，他們圍著營火彈唱《想見你》插曲《一天》，兄弟情也在笑鬧間更顯深厚。

陳柏霖（左起）、黃宣和許光漢為了賺金幣與NPC賭桌上拚輸贏。（出去一下提供）

三人探索城堡時意外發現一個掛著「ENTER（請進）」的門簾，黃宣忍不住笑說：「我從小看到寫『請進』的地方，一定會進去看一下，有按鈕我也一定會戳一下，不看就對不起自己。」走進滿是維多利亞時期服飾與肖像畫的神祕房間後，他們又循著狹窄石階爬上塔頂。眼前壯闊美景令陳柏霖直呼：「美得像一幅畫！」許光漢也感嘆這段解謎過程像「進入二次元世界」，他說：「我們一邊找線索、一邊了解城堡歷史，這種體驗一生中難得幾次。」

夜晚三人圍著營火暢聊，黃宣彈唱《一天》，氣氛溫馨又浪漫。（出去一下提供）

夜幕低垂，黃宣抱著吉他自彈自唱《一天》，他感性地對許光漢說：「這是第一次在你面前唱這首歌，歌詞寫到『會有一天，同片星空下依偎』，就像今晚這樣。」氣氛溫馨又動人。陳柏霖打趣請黃宣為自己「扭傷的中指」寫歌，黃宣立刻即興創作，陳柏霖則對著他舉起中指笑說：「它向你說謝謝。」

許光漢挑戰動手組裝古董機器人。（出去一下提供）

隔天，他們前往白石鎮的巴吉機器人工作室。老闆馬丁用各式回收零件組成機器人，令三人驚嘆不已。許光漢讚嘆：「他把鞋油盒、壞燈具都變成藝術品，既環保又有美感。」三人也親手打造機器人，專注到現場一度靜默，彷彿回到童年玩模型的時光。

黃宣、許光漢、陳柏霖完成機器人。（出去一下提供）

陳柏霖對自己的作品非常得意：「它好像小木偶皮諾丘，是一個蒸氣龐克皮諾丘。」黃宣也玩出心得：「我從來沒有跟其他男生一起做過機器人，最重要的是要用愛來創造它，我已經可以感覺到它的體溫、靈魂和心跳，感覺是一個非常有生命力的詩篇。」沒想到陳柏霖抓到黃宣的語病笑虧他：「所以你有跟其他女生一起做過機器人？」黃宣支支吾吾回應：「我沒有跟其他女生做過機器人，但是有一起…製作人。」陳柏霖和許光漢聞言大笑，但也趕緊幫他解圍：「黃宣是說音樂『製作人』Producer啦。」

