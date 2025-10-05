網紅親測「皮蛋加布丁」 8字神評網6萬人狂分享

網紅「Una」郭芳岑親自挑戰皮蛋加布丁的滋味。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「Una」郭芳岑聽聞有人推薦皮蛋和布丁攪拌之後的滋味令人驚喜，於是決定親自下海實測，把皮蛋和布丁攪拌在一起之後的滋味竟讓Una大呼：「鹹甜交織、奶香濃郁」，更有6萬名網友分享該段影片。

Una形容皮蛋和布丁攪拌在一起的滋味，其實有點像「有點像奶香的蛋加豆腐」。（翻攝自IG）

Una說，黑黑的皮蛋和香甜的布丁攪拌再一起，乍看之下的確有點恐怖，沒想到吃起來滋味卻驚為天人。Una認為皮蛋加布丁吃起來的口感其實有點像「奶香的蛋加豆腐」，而且更讓人意外的是皮蛋的味道不會很重。

網紅Una勇於挑戰各種滋味。（翻攝自IG）

其他親嘗過皮蛋加布丁滋味的網友說，這兩味組合在一起意外適合當抹醬，塗在麵包上吃，味道也很奇特，而且網友更建議，「皮蛋和布丁的比例最好是一顆皮蛋配上2/3的布丁」，這樣味道才不會太甜；更有人提出變化版，認為布丁冷凍一小時再和皮蛋攪拌味道會融合得更好；皮蛋和布丁攪拌時加入些許醬油也能提升風味。

