邱澤認了！結婚4年補辦婚禮 當爸娃娃音「打開可愛開關」

邱澤坦承會補辦婚禮。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕邱澤、許瑋甯在今年7月迎來兒子「寶寶」，邱澤今天（5日）出席醫美品牌活動受訪，結婚4年被問到會不會舉行婚禮？邱澤點點頭露出微笑，仍有意舉辦婚禮。

許瑋甯懷胎十個月，夫妻倆保密到家，直到寶寶誕生才向外界公開消息。邱澤透露，因為夫妻倆都不是高調的個性，一方面也希望懷胎的過程能夠回到自己的生活，僅告訴身邊好朋友知道。身為新手爸爸的他，也在醫院、月子中心請教專業人士，也有去上新手爸爸的課程，與一般人並無二異。

邱澤笑說兒子出生後，自己的可愛開關被打開了。（記者王文麟攝）

許瑋甯先前透露，邱澤當爸之後變得夢幻了，邱澤則表示：「面對嬰兒的時候，人會變得很可愛，可愛的開關被開起來了，我會娃娃音，可能是反差感讓她（許瑋甯）很夢幻吧。」他深知太太很辛苦，因此餵奶、拍嗝及換尿布都是他負責，希望太太能好好休息。被問到是不是神隊友？邱澤謙虛表示：「我盡量做到。」

現在一家三口過日子，邱澤笑說手機裡面都是老婆、小孩的照片，容量都快不夠用了。邱澤在10月14日迎來44歲生日，記者詢問邱澤的生日願望？邱澤回應：「我希望太太、小孩每天開開心心身體健康。」

