潘瑋柏喊「再會了」 社群瞬湧萬人按讚

潘瑋柏吃太好，身材略顯豐腴。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手潘瑋柏在網路上Po出自己2025年演唱會和2005年演唱會的對比照，發現自己身材豐腴許多，被網友戲稱為「潘瑋厚」。昨（4）他突然在社群喊話「再會了」，消息曝光後短短1天就湧入萬人衝入社群按讚。

潘瑋柏2025年（左）和2005年的對照圖。（翻攝自小紅書）

潘瑋柏昨宣布展開減肥計畫，為了展現決心，連帳號名稱都改成「潘瑋柏（減肥中）」，讓粉絲笑翻。潘瑋柏還不忘立旗：「我宣布卸下吃神的頭銜，美食的路上再會了，本來發了一張2005年～2025年對比圖，告訴大家我忽胖忽瘦，但一發不可收拾的熱議，我決定！回到以前體重！再會了！！」

潘瑋柏小紅書帳號改名宣布減肥中。（翻攝自小紅書）

潘瑋柏的減肥宣言短短1天突破1.7萬次按讚、吸引逾9000則留言，迅速登上平台熱門話題。粉絲們還不忘放上一張過去潘瑋柏吃麵被偷拍的照片偷臭他，「老闆你的麵煮好了，先吃吧？」，意外釣出潘瑋柏回應：「不吃！」

