自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黑心豬腸中鏢 阿宗麵線危機處理被誇讚

「阿宗麵線」遭黑心漂白豬腸波及，自行貼出公告致歉，下架相關產品，並與百威公司解約。（資料照）「阿宗麵線」遭黑心漂白豬腸波及，自行貼出公告致歉，下架相關產品，並與百威公司解約。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕屏東百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬腸，產品流入市面引發食安疑慮。衛福部食品藥物管理署南區管理中心主任魏任廷4日晚間說明，目前問題產品主要有「B級大腸」與「白小腸」兩類，整體流向涉及台北、桃園、屏東與高雄4縣市，知名「阿宗麵線」自行貼出公告，並緊急下架相關產品。

財經網美胡采蘋稍早在臉書發文推崇阿宗麵線抓住公關重點，因用到黑心大腸親自受訪：「老闆說他們已經很嚴格把控了，這家黑心大腸1斤還比別人貴5塊，沒想到是有問題的，他們趕快下架全部貨品了，真的很對不起消費者，每天大概有4分之1的大腸來自黑心廠商。」

胡采蘋表示，老闆第一句話「我以為我用到好料，沒想到是黑心的」，立刻讓人覺得他很可憐，可以感同身受這種多花錢還買到奧貨的感覺，「加上他講話不流利，看起來很老實，很能感受到他一定要為他的麵線站上第一線，保護他家麵線的感覺。」

相比同一個新聞，胡采蘋舉其他老闆明顯迴避、不想談，但其實也是買到黑心大腸的受害者啊，「相比之下覺得阿宗雖然不擅言詞，竟然反而講得很好。」

相關新聞：黑心豬腸流向4縣市！阿宗麵線中鏢下架解約

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中