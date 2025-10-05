黑心豬腸中鏢 阿宗麵線危機處理被誇讚

「阿宗麵線」遭黑心漂白豬腸波及，自行貼出公告致歉，下架相關產品，並與百威公司解約。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕屏東百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬腸，產品流入市面引發食安疑慮。衛福部食品藥物管理署南區管理中心主任魏任廷4日晚間說明，目前問題產品主要有「B級大腸」與「白小腸」兩類，整體流向涉及台北、桃園、屏東與高雄4縣市，知名「阿宗麵線」自行貼出公告，並緊急下架相關產品。

財經網美胡采蘋稍早在臉書發文推崇阿宗麵線抓住公關重點，因用到黑心大腸親自受訪：「老闆說他們已經很嚴格把控了，這家黑心大腸1斤還比別人貴5塊，沒想到是有問題的，他們趕快下架全部貨品了，真的很對不起消費者，每天大概有4分之1的大腸來自黑心廠商。」

請繼續往下閱讀...

胡采蘋表示，老闆第一句話「我以為我用到好料，沒想到是黑心的」，立刻讓人覺得他很可憐，可以感同身受這種多花錢還買到奧貨的感覺，「加上他講話不流利，看起來很老實，很能感受到他一定要為他的麵線站上第一線，保護他家麵線的感覺。」

相比同一個新聞，胡采蘋舉其他老闆明顯迴避、不想談，但其實也是買到黑心大腸的受害者啊，「相比之下覺得阿宗雖然不擅言詞，竟然反而講得很好。」

相關新聞：黑心豬腸流向4縣市！阿宗麵線中鏢下架解約

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法