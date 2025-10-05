自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

感動鏟子超人救災 黃越綏募百萬捐款

花蓮光復災區交通困難，經常有機車擔任物資小蜜蜂穿梭在災區中。（記者王錦義攝）花蓮光復災區交通困難，經常有機車擔任物資小蜜蜂穿梭在災區中。（記者王錦義攝）

〔記者林南谷／台北報導〕中秋連續假期，短短幾天內，數萬名的鏟子超人，在不分地域、國籍、年齡、性別和職業身分的情況下，展開馬拉松式的前仆後繼，完全發揮了人溺己溺的大愛精神，今（5）日中午，兩性專家黃越綏感動發聲。

黃越綏透過臉書發文，推崇大批鏟子超人不但自動自發的備好工具，即使塞爆了火車，也爭先恐後抵達災區，頂著烈日而用實際行動，進行艱辛且大規模的清除淤泥工程，她說：「這種至誠感人肺腑的畫面，不但躍上了國際舞台，證明台灣最美麗的風景是人情味，更突顯了公民的團結，就是保家衛國的最佳力量。」

看到鏟子超人自動自發，黃越綏表示她對國人非常有信心，「一旦必須面對國家存亡的危機時，絕對會團結在永不放棄的希望下而視死如歸，勇敢捍衛到最後一刻，並為子孫寫下，留島又留人的歷史新篇。」

黃越綏說，她只能略表心意募得百萬捐款，並在專案專用下，作為光復鄉受災戶，弱勢單親子女的教育補助。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中