感動鏟子超人救災 黃越綏募百萬捐款

花蓮光復災區交通困難，經常有機車擔任物資小蜜蜂穿梭在災區中。（記者王錦義攝）

〔記者林南谷／台北報導〕中秋連續假期，短短幾天內，數萬名的鏟子超人，在不分地域、國籍、年齡、性別和職業身分的情況下，展開馬拉松式的前仆後繼，完全發揮了人溺己溺的大愛精神，今（5）日中午，兩性專家黃越綏感動發聲。

黃越綏透過臉書發文，推崇大批鏟子超人不但自動自發的備好工具，即使塞爆了火車，也爭先恐後抵達災區，頂著烈日而用實際行動，進行艱辛且大規模的清除淤泥工程，她說：「這種至誠感人肺腑的畫面，不但躍上了國際舞台，證明台灣最美麗的風景是人情味，更突顯了公民的團結，就是保家衛國的最佳力量。」

看到鏟子超人自動自發，黃越綏表示她對國人非常有信心，「一旦必須面對國家存亡的危機時，絕對會團結在永不放棄的希望下而視死如歸，勇敢捍衛到最後一刻，並為子孫寫下，留島又留人的歷史新篇。」

黃越綏說，她只能略表心意募得百萬捐款，並在專案專用下，作為光復鄉受災戶，弱勢單親子女的教育補助。

