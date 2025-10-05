Ella太猛！為秀健身成果台上直接剪斷袖子 一秒拚贏金曲歌王

〔記者陳慧玲／台北報導〕Ella預計11月15日起展開「It's Me艾拉主意」巡演，最近受邀擔任金曲歌王王力宏演唱會嘉賓，笑說可以先「見習」一下，而Ella向來帶有綜藝效果，這次為了展現近期健身成果，不惜在台上直接剪斷衣服上的袖子，展現手臂線條，還和王力宏在台上比腕力，秒贏王力宏。

Ella（右）開心擔任王力宏嘉賓，為演唱會「見習」。（翻攝自IG）

完成演出後，Ella分享她和王力宏多張合照，開心寫道：「力宏哥，我是從小聽你的歌長大的，終於有機會一起在台上合唱《在每一秒裡都想見到你》，這是一首我很愛很愛的歌，實在太太太太太開心！」

Ella（中）直接在台上請工作人員剪斷袖子。（翻攝自IG）

Ella（右）和王力宏比腕力，笑說下次還要再比。（翻攝自IG）

另外Ella也在台上重現S.H.E代表歌曲《Super Star》，並和王力宏一起合唱，她談到：「《Super Star》全場大合唱，你的歌迷現場真的超給力，啵爽！」並說：「再次謝謝力宏哥的邀請，在我的演唱會前先來『最好的地方』學習，好歡樂又好充實的一個晚上，小歌迷又追星成功啦，肌肉我要繼續練，下次掰手腕我要再比一次。」

