娛樂 電視

許琡婷首叩關金鐘！挺過「父親過世、失婚」：最痛與最美交織

許琡婷（左）主持20年首度入圍，以歌迷身分許願，想邀最愛「歌王」許富凱（右）搭檔主持。（公視台語台提供）許琡婷（左）主持20年首度入圍，以歌迷身分許願，想邀最愛「歌王」許富凱（右）搭檔主持。（公視台語台提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕資深主持人許琡婷主持20年終於圓夢，今年以公視台語台節目《無事坐巴士》首度叩關金鐘獎「自然科學及人文紀實節目主持人獎」，並以製作人身分的《下半場練習生》再度入圍「最佳生活風格節目」，雙喜臨門讓她激動尖叫、哭了兩輪，直呼：「評審真的太有遠見了！」

許琡婷主持20年首度入圍。金鐘雙提名，大哭兩輪，感謝公視台語台一路支持。（公視台語台提供）許琡婷主持20年首度入圍。金鐘雙提名，大哭兩輪，感謝公視台語台一路支持。（公視台語台提供）

爸爸離世兩個月迎金鐘入圍，許琡婷哽咽表示最痛與最美交織的一刻。（公視台語台提供）爸爸離世兩個月迎金鐘入圍，許琡婷哽咽表示最痛與最美交織的一刻。（公視台語台提供）

許琡婷分享因為土石流巴士停開，走了一個多小時的路才吃到泡麵補充體力。（公視台語台提供）許琡婷分享因為土石流巴士停開，走了一個多小時的路才吃到泡麵補充體力。（公視台語台提供）

許琡婷感謝公視台語台多年推動母語文化，讓她這樣深耕台語內容的主持人能被更多人看見。入圍消息一出，她第一時間打電話報喜給媽媽，並跑去爸爸牌位前「報喜」，激動表示：「這是我最想和爸媽分享的喜悅。」

許琡婷自揭曾陷憂鬱深淵！以《無事坐巴士》走出人生低谷，療癒自己。（公視台語台提供）許琡婷自揭曾陷憂鬱深淵！以《無事坐巴士》走出人生低谷，療癒自己。（公視台語台提供）

許琡婷主持《無事坐巴士》入圍「自然科學及人文紀實節目主持人獎」，同時以製作《下半場練習生》入圍「最佳生活風格節目」獎。（公視台語台提供）許琡婷主持《無事坐巴士》入圍「自然科學及人文紀實節目主持人獎」，同時以製作《下半場練習生》入圍「最佳生活風格節目」獎。（公視台語台提供）

主持超過20年的許琡婷，今年首度以主持人身分闖進金鐘獎殿堂。（公視台語台提供）主持超過20年的許琡婷，今年首度以主持人身分闖進金鐘獎殿堂。（公視台語台提供）

聊到偶像，許琡婷笑說自己是「歌王許富凱」的鐵粉，常被他的歌聲打動，甚至許願未來能邀他合作主持：「他曾主動推薦我的節目，真的是天上掉下來的大禮！」若幸運得獎，她想帶著獎座回家、再去爸爸靈前報告，也要環島一圈，親自把榮耀送給節目夥伴，「節目不是一個人的武林，是一群人的努力成果。」

許琡婷今年首度入圍金鐘獎，她特別感謝公視台語台多年來持續推動台語文化、支持多元節目創作。（公視台語台提供）許琡婷今年首度入圍金鐘獎，她特別感謝公視台語台多年來持續推動台語文化、支持多元節目創作。（公視台語台提供）

她坦言，父親7月過世、9月傳來入圍消息，是「最痛與最美」的交錯時刻。從小用台語與父母對話，如今能以母語主持節目，讓她深感圓滿：「爸爸媽媽就是我最好的台語顧問。」

許琡婷分享嘉義義竹的東過社區，是節目《下半場練習生》節目的起點。（公視台語台提供）許琡婷分享嘉義義竹的東過社區，是節目《下半場練習生》節目的起點。（公視台語台提供）

許琡婷回想從小就是用台語與父母對話，如今能以母語主持節目，對她意義深遠。（公視台語台提供）許琡婷回想從小就是用台語與父母對話，如今能以母語主持節目，對她意義深遠。（公視台語台提供）

談到《無事坐巴士》的誕生，許琡婷透露那是她走出婚姻失敗與憂鬱症陰霾的過程。當年她選擇留職停薪、回嘉義念書，閒暇時最療癒的事就是「無事坐巴士」，一邊看風景、一邊修復心境，也讓她重新理解生活的節奏。她感性說：「窗外的風景像心境一樣一直轉換，那是我療癒自己的方式。」如今節目獲肯定，也讓她找到重新出發的力量。

點圖放大body

